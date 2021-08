Takiej okazji jeszcze nie było. Rossmann przecenia kultowy zapach aż o 150 zł!

Przecena objęła także perfumy dla kobiet. Za cenę 149,99 zł obniżoną z 259,99 zł dostaniemy wodę perfumowaną My Burberry. Jest to kwiatowy zapach z frezji, gardenii i fiołka z dodatkiem egzotycznych nut brzoskwini, marakui oraz grejpfruta. Z pewnością pokochają go fanki świeżych zapachów, przywołujących na myśl lato nad basenem Morza Śródziemnego.