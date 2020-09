WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne cosmetics + 2 cosmetics zonelakier do paznkoci 2 godziny temu Artykuł sponsorowany Te kolory lakierów hybrydowych to absolutny hit jesieni Obawiasz się końca lata i wcale nie masz ochoty wydobywać z dna szafy ciepłego płaszcza, szalika i wielkiej parasolki? Na szczęście stylizacje paznokci na nowy sezon zapewnią powiew ekscytacji, który ociepli słotną aurę. Wśród jesiennych must have królują klasyczne kolory hybryd. Pojawia się też kilka niespodzianek kolorystycznych. Jedno jest pewne – ta jesień nie będzie nudna! Podziel się Te kolory lakierów hybrydowych to absolutny hit jesieni (materiały partnera) Lakier do paznokci w kolorze kawy z mlekiem Jeśli lubisz zaszyć się przed jesiennym deszczem w przytulnej kawiarni, przypadnie Ci do gustu hybrydowy lakier do paznokci w delikatnym odcieniu kawy z mlekiem. Do klasycznego trencza idealna będzie paleta beżowych i jasnobrązowych kolorów hybrydowych od Cosmetics Zone, np. subtelny s333 Coffe Break, ciepły Cappuccino PST2, czy wpadający w szarość Grey Coffee 317.

Jeśli zechcesz nadać stylizacji odrobinę świeżości, możesz skusić się na połączenie wszystkich tych odcieni, by stworzyć modny efekt gradientu. Wystarczy, że pomalujesz każdy paznokieć w innym kolorze, tak by nasycenie barw wzrastało z każdym kolejnym palcem. Lakier do paznokci w odcieniach różu Róż nie kojarzy się nam z jesienią. Jednak tym razem projektanci postawili na ten kobiecy kolor. Możesz bez obaw sięgnąć po jego słodkie wydanie, np. Sleeping Bunny 326. Do jesiennych płaszczy widziałabyś coś bardziej stonowanego? Wybierz hybrydowe lakiery do paznokci w odcieniach brudnego różu, np. Praline Rose 316, Dusty Pink PST4, czy 336 Miss U Rose. Lakiery do paznokci w naturalnych barwach W tym sezonie niezwykle modne będą lakiery hybrydowe w kolorach ziemi. Odcienie jesiennych liści, ciepłych brązów i zgaszonej zieleni będą pięknie korespondowały z aurą panująca za oknem. Oliwkowy zielony wrócił do łask już kilka miesięcy temu i wciąż nie zamierza opuścić naszych paznokci. Ideałem jest lakier hybrydowy Cosmetics Zone Yes, Sir! 516.

A co powiesz na beż ze złotawą nutą, czyli Ms. Autumn 508? W trend kolorów natury wpisują się lakiery Sey, np. s043 Breath of Earth i s057 Peanut Latte. To komfortowe beże, które wpadają w brązowe tony. Paznokcie w kolorze czerwonego wina Są odcienie, które powracają na nasze paznokcie cyklicznie i szczególnie kojarzą się z konkretnymi sezonami. Czerwień jest wyjątkowa, bo towarzyszy nam w różnych tonach i wariacjach przez cały rok. Jesienią lubimy lakiery hybrydowe w wydaniu burgundowym niczym czerwone wino. Jeśli rok temu zaopatrzyłaś się w lakier do paznokci Cosmetics Zone, np. Red Wine 018 lub Romantic Evening 509, to z powodzeniem możesz do niego wrócić również w tym sezonie. Oczywiście, jeśli nie zdążyłaś go jeszcze zużyć do ostatniej kropelki! Na pewno będzie to modny wybór i jednocześnie elegancki klasyk. Lakier hybrydowy klasyczny niebieski Klasyczny niebieski, który został obwołany kolorem roku 2020, nie opuści nas także jesienią. Na wybiegach mody pojawiły się przeróżne odcienie tej twarzowej barwy, od nasyconych, elektryzujących błękitów, po ciemne granaty. Lakiery do hybrydy od CosmeticsZone występuję we wszystkich najmodniejszych wersjach. Sięgnij po intensywny Parisian Blue 185, szlachetny Navy Blue 187, stonowany Deep Ocean PST17 lub ciemny Stormy Night 110. Czerń i szarość na paznokciach To klasyczne kolory, które w tegorocznych kolekcjach zajęły szczególne miejsce. Równie chętnie malujemy nimi paznokcie. W połączeniu z wełnianym płaszczem i botkami na wysokim obcasie, zarówno czarne, jak i szare lakiery hybyrdowe wyglądają bardzo stylowo. Głębię koloru zapewnią lakiery Black Cat 033, Anthracite 057 i Rainy Sky 504.