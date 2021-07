Tę książkę musisz wziąć ze sobą na wakacje. Powrót autorki bestsellerowego erotyku

Dlaczego wszystkie czytamy Polę Roxę?

Debiut Poli Roxy „Osaczona” w zeszłym roku ściągnął do księgarń tysiące czytelniczek. Ze zdziwieniem obserwowałyśmy jak po książkę sięgają nie tylko miłośniczki literatury „z pieprzykiem”, ale także kobiety, które na co dzień do literatury z pieprzykiem mają raczej sporą rezerwę. W końcu my też dałyśmy się namówić. I... połknęłyśmy ją z wypiekami na twarzy w jeden wieczór. Książka, która może być jednocześnie porywająca, odważna i przezabawna? Tego na polskim rynku wydawniczym zdecydowanie brakowało. No i nie ma w niej ani jednego momentu, który by się dłużył. Akcja dosłownie gna do przodu. Możesz się opierać rękami i nogami, ale i tak ta historia wciągnie cię i wypluje dopiero kilkaset stron dalej.