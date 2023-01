Te telewizory zamienią twój salon w salę kinową

Telewizor niczym kinowy ekran

Żeby telewizor mógł konkurować z ekranem kinowym, musi być przede wszystkim duży. Największe dostępne na rynku telewizory mają ekrany wielkości 86’’. Już samo to robi efekt wow! Dodajcie do tego jeszcze fakt, że niektóre telewizory mają bezgraniczny ekran, który ma cienką, niemal niewidoczną ramkę. Możesz pomyśleć, że to drobiazg, ale ma on ogromne znaczenie. Tworzy wrażenie obrazu oglądanego na wielkim ekranie w kinie.