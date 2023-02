Te torebki będą królować wiosną 2023. Co za kolory!

Geometryczne kuferki

Nieduże, ale za to efektowne torebki o kanciastych kształtach zdominowały kolekcje na wiosnę i lato, pojawiając się m.in. w kolekcjach Rage Age, Moschino czy Off-White. Mimo kompaktowego rozmiaru potrafią pomieścić niezbędne rzeczy, takie jak smartfon, karta kredytowa i pomadka do ust. Im bardziej wyrazisty i energetyczny kolor, tym lepiej: to może być mięta, pomarańcza, limonka lub szmaragd. Tego typu kuferki zamiast klasycznej rączki często mają drewniane lub futerkowe wykończenie. Najlepiej prezentują się w parze ze stonowanym outfitem, np. garniturem w wersji total.