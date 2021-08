Teatr - moje życie

WP Kobieta Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Samodbałość

Niewiele kobiet w Polsce stoi na czele instytucji teatralnych. Czy trudno było Pani odnaleźć się w tej roli? Jestem zadaniowa! Kiedy pojawia się coś do wykonania, to po prostu to robię. Objęcie posady dyrektora było dla mnie bardzo szczególne, nie tylko zawodowo, ale przede wszystkim prywatnie. Objęłam to stanowisko po śmierci mojego męża Szymona Szurmiej, który pełnił tę funkcję przez wiele lat. Z jednej strony nie mogłam przeżywać żałoby tak, jak bym chciała, a z drugiej cieszyłam się, że mam się czym zająć. Mogłam oderwać myśli po odejściu Szymona ,ale przede wszystkim byłam w tym wszystkim szczęśliwa, że mogę kontynuować jego dzieło. Potraktowałem to jak swoją misję i trudno mi oceniać, czy to było łatwe czy trudne. Wolę patrzeć w przyszłość i zajmować się tym co tu i teraz. Nie sposób nie wspomnieć pandemii. Jak poradził sobie teatr. Można powiedzieć, że dla zespołu Teatru Żydowskiego jestem jak Jidisze Mame, a każda mama zrobi wszystko dla swoich dzieci. Tak, teatr to jedna wielka rodzina. Kiedy ktoś dołącza do naszego teatru, staje się jego członkiem na dobre i na złe. Wspólnie przeżywamy narodziny dzieci, wesela, sukcesy zawodowe i razem płaczemy, kiedy spotyka kogoś coś smutnego. Kiedy po raz pierwszy zabrano nam możliwość grania, wspólnie usiedliśmy i zastanawialiśmy się co dalej. Jasne dla mnie było, że Teatr to nie budynek czy scenografia, a jego ZESPÓŁ, który jest jego sercem i duszą. Najważniejsze było, aby cały Zespół przetrwał ten trudny czas i nie mówię tu jedynie o aktorach, ale o wszystkich, którzy tworzą to miejsce. Wiedziałam, że kiedyś przyjdzie moment, kiedy znowu otworzymy drzwi dla publiczności i musimy być gotowi, aby przyjąć naszych wiernych widzów! Opracowaliśmy plan i najpierw ostrożnie, a potem z całym impetem wkroczyliśmy do on-line. Zaczęliśmy zapraszać na wcześniej zarejestrowane spektakle, przygotowując w międzyczasie nowe premiery, w sumie przez te kilkanaście miesięcy powstało 13. nowych spektakli, z których większość premier miała miejsce w sieci. Na szczęście obecnie możemy grać dla "żywego widza" i to mnie najbardziej cieszy! Wraz z całą rodziną Szurmiejów tworzycie kolorową rodzinę artystyczną. To prawda. Można powiedzieć, że w Polsce tak jak i w innych krajach są rodziny artystyczne. Ale czy to źle? Spójrzmy na rodzinę Peszek, Stuhr, Komasa, Janda - my porostu jesteśmy jedną z takich właśnie rodzin, gdzie świat artystyczny jest naszym naturalnym środowiskiem. Mamy reżyserów, scenografów, tekściarzy, aktorów i do tego część z nas realizuje się również śpiewając. Wierzę, że dzięki temu dostarczamy same dobre emocje widzom. Pani syn Dawid jest aktorem, reżyserem i scenarzystą producentem. Czy chciała Pani aby właśnie poszedł taką drogą? Wspólnie z mężem postanowiliśmy, że nasz syn będzie miał wybór co chce robić. Nie popychaliśmy go w stronę aktorstwa czy reżyserii, ale kiedy pytał nas o różne rzeczy związane z teatrem, chętnie opowiadaliśmy o tym co go interesuje. Zresztą, ja dużo grałam, Szymon zarządzał teatrem, w którym grał i reżyserował, więc Dawid chcąc nie chcąc spędzał całe dnie na deskach teatru. Widziałam jak teatr wciąga go od młodych lat, jak chodzi po scenie, jak przygląda się tworzeniu spektakli i grze aktorów. Widziałam jak chodzi do reżyserów, techników i dopytuje. Cieszyłam się, że taki jest, że staje się podobny do mnie i Szymona, chociaż zawsze szedł swoją drogą! W ostatnich latach trochę odsunął się od teatru, wciągnęły go filmy do których pisze scenariusze, produkuje je lub reżyseruje. Rozumiem to, choć przez to rzadziej pojawia się na scenie, a ja jako matka lubię go oglądać. A jak wygląda relacja mama - syn? Mogę powiedzieć, że jest kolorowo! Mam silny charakter i Dawid ma silny charakter, więc czasami nasze poglądy są różne i dochodzi do spięć. Ale proszę mi pokazać rodzinę, w której takie rzeczy się nie dzieją. Zresztą, dzięki temu nasza więź się cały czas umacnia, różne emocje stymulują nasz rozwój, a dyskusje są niezwykle ciekawe. Kocham go jak matka, ale cieszę się, że jest też dla mnie dobrym partnerem do prowadzenia dyskusji na każdy temat. Najważniejsze jest, że zawsze możemy liczyć na wzajemne wsparcie. Jest przy mnie wtedy, kiedy jest mi źle i kiedy śmieję się na głos. Dobry z niego syn. Kocham go ponad życie. Poza teatrem ma Pani też swoją misję, kultywować pamięć o historii Narodu Żydowskiego i krzewić jego kulturę. Wiele lat temu powołała Pani do życia Fundację Shalom, dzięki której realizuje Pani tę misję. Historia Narodu Żydowskiego to 4000 lat, jest pełna zawirowań, wzlotów i upadków. W czasie II Wojny Światowej, Hitler podjął się próby unicestwienia nas, a jednak trwamy! Mamy piękną kulturę pełną muzyki, sztuki teatralnej i literatury. Kiedy powołałam Fundację, to w pierwszej chwili skupiłam się na martyrologii Narodu, bo tak wtedy czułam – chciałam, aby ludzie pamiętali. Szukałam historii tych co przetrwali i tych co odeszli. Tak powstała wystawa i wydawnictwo "I ciągle widzę ich twarze". Z wystawą objechaliśmy cały świat! W pewnym momencie pomyślałam sobie, że pamięć jest ważna, ale trzeba też pokazać to, co jest piękne w naszej kulturze. Przecież przed II Wojną Światową w wielu polskich miastach żyli Żydzi i Polacy w pokoju. Stąd pomysł na Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, który w tym roku obchodzi swoje 18-lecie, ale to już zupełnie inna i długa historia. To porozmawiajmy w takim razie o teraźniejszości. Skoro wspomniała Pani, że przed nami 18. edycja festiwalu, to kiedy i co się wydarzy w tym roku. Festiwal rusza już za chwilę, bo główna cześć będzie się działa, jak zawsze, w Warszawie w dniach 21-29 września 2021 roku. Jednak tak jak w latach ubiegłych pojawimy się także w Leoncinie, Biłgoraju, Radzyminie, w miejscach z którymi było związane życie Isaaca Singera. Mieliśmy świętować hucznie 18-lecie, ale pandemia cały czas krzyżuje różne plany, dlatego dostosowaliśmy program do obecnych ograniczeń. Nadal będzie to prawie 200 imprez w różnych dzielnicach i miejscach na mapie Warszawy. Jak zawsze, zaczniemy koncertem inauguracyjnym Kantorów w Synagodze Nożyków, w ciągu tygodnia Teatr Żydowski zagra wszystkie spektakle, które miały swoje premiery w minionym sezonie teatralnym np. "Circus Kafka", "Akademia Pana Kleksa", a także lubiane przez widzów spektakle takie jak "Mykwa". W ramach festiwalu odbędzie się jedyny pokaz przedpremierowy filmu "Krafftówna w Krainie Czarów", a w ramach spotkań literackich pojawią się polscy artyści tacy jak: Adam Woronowicz, Grzegorz Małecki i inni. Muzycznie będziemy świętować m.in. z Izabelą Szafrańską, Jerzym Petersburskim Juniorem, Paulem Brodym, Mikołaje Trzaską i wieloma innymi. Ja zawsze zapraszam na spotkanie ze mną w ramach "Kuchni Mamy Soni" - wspominam tam swoją mamę. Szczegółowy program znajduje się na stronie Fundacji Shalom. Zapraszam wszystkich, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie! Nie wspomniała Pani o finałowym koncercie, a to zawsze jest gratka. Czy w tym roku nie ma nic ciekawego? Ależ skąd! Jest! Zaprosiliśmy wielką gwiazdę muzycznej sceny izraelskiej - David D’or. Miał być u nas po raz trzeci i tak na prawdę zaprosiliśmy go na prośbę naszych wiernych gości festiwalowych, którzy nas przez ostatnie lata zasypywali prośbami o ponowne zaproszenie Davida do Polski. Niestety pandemia Covid-19 weszła nam w paradę. Ze względu na wprowadzone ograniczenia w Izraelu, David nie może przylecieć, ale obiecał, że w przyszłym roku nic go nie powstrzyma przed odwiedzeniem naszego kraju. Jednak nic nie dzieje się bez powodu! Już jakiś czas temu chcieliśmy zaprosić na finał znamienitego skrzypka Robiego Lakatosa z Węgier. Jego kalendarz jest zawsze wypełniony po brzegi i było to niemożliwe, a tym razem jeden telefon i jest! To na prawdę był dla nas kamień z serca! Mam nadzieję, że już nic nie pokrzyżuje tych planów. Jak wspomniałam chcieliśmy świętować 18. urodziny i właśnie tym koncertem będziemy je świętować. Dzięki współpracy z Teatrem Wielkim Operą Narodową i Panem Waldemarem Dąbrowskim, koncert ten odbędzie się na scenie tego pięknego teatru. Myślę, że wirtuozeria z jaką Roby Lakatos gra na skrzypcach w towarzystwie orkiestry, będzie wspaniałym finałem naszego Festiwalu, a w takim anturażu koncert ten będzie brzmiał wyjątkowo. Ja się nie mogę doczekać! Kiedy rozmawiam z Panią to mam wrażenie, że Pani nie ma kompletnie czasu dla siebie, a przecież każda kobieta potrzebuje trochę tego czasu. Może tak to wszystko wygląda. Jestem pracoholiczką i praca jest dla mnie niezwykle ważna, ale zawsze znajduję czas dla rodziny, przyjaciół czy na rozmowę z moimi współpracownikami nie tylko na sprawy zawodowe, ale też prywatne, bo jak wspomniałam, oni też są moją teatralną rodziną. Ostatnio udało mi się nawet uciec z Warszawy na kilka dni nad nasze piękne polskie morze, gdzie ładowałam baterie na kolejne wyczerpujące miesiące. Staram się kilka razy w roku zawsze znaleźć czas na krótki wypoczynek i regenerację. A jakie plany ma Gołda Tencer na najbliższe 5 lat? Pięć lat to długo, ale wyjątkowo mam je zaplanowane. Powiem krótko - przeprowadzić Teatr Żydowski do naszego nowego budynku na warszawskiej Woli!