Teatralny prezent pod choinkę? Voucher prezentuje się na Święta!

Już dziś zapraszamy na kolejną premierę w Teatrze 6.piętro - edukując RITĘ Willy Russella w reżyserii Eugeniusza Korina. edukując RITĘ to klasyka współczesnego dramatu, sztuka dodająca sił i nadziei. Czy będzie to spektakl o edukacji? Być może. Czy będzie to spektakl o sile kobiecości? Na pewno!