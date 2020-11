Tego może Ci zabraknąć w trakcie organizowania świąt!

Przygotowanie wigilijnej kolacji to nie lada wyzwanie. Różnorodność świątecznych posiłków w połączeniu z dużą liczbą gości wymagają pomocy. W części obowiązków wyręczy Cię funkcjonalny robot kuchenny Bosch MUM 5 . Szeroki wybór końcówek pozwala m.in. automatyczne ubijać składniki na biszkopt, trzeć oraz ciąć warzywa i owoce. Specjalna maszynka do mielenia ułatwia przetwarzanie choćby mięsa czy serów, a solidny silnik o mocy 1000 W umożliwia nawet wielogodzinną pracę i przyrządzenie mnóstwa posiłków. Wygodę użytkowania zapewnia unoszone ramię robota, które wspomaga sprawną wymianę przystawek. Do gotowania przyda Ci się także zestaw garnków Tefal Duetto składający się, aż z 10 elementów. Wykorzystanie stali nierdzewnej oraz grubego spodu kapsułowego pozwala utrzymać ciepło na dłużej oraz uodpornić garnki na odkształcenia. Wewnętrzna miarka ułatwi szybkie i proste odmierzenie konkretnych ilości, a stabilne uchwyty zapewniają bezproblemowe przenoszenie. Co ważne, zestawu Tefal możesz używać także w piekarniku!

Choć świąteczne dania kuszą swoim wyglądem i smakiem, ich duża ilość powoduje, że nie jesteśmy w stanie skosztować wszystkiego. Skutkuje to pozostawaniem resztek, którymi musimy się zająć. Aby nie marnować jedzenia, wyrzucając go do śmietnika, warto zamrozić je na później w nowoczesnej zamrażarce Midea HS - 185CE1N. Choć ma niewielkie wymiary, to jej pojemność sięga aż 142 litry. Jest komfortowa w użyciu dzięki stabilnemu uchwytowi oraz funkcjonalnemu wyświetlaczowi, na którym możesz w łatwy sposób ustawić pożądaną temperaturę chłodzenia. Funkcja szybkiego mrożenia umożliwia niemal natychmiastowo dokonać obróbki termicznej wybranego produktu. Co więcej, jego smak oraz świeżość pozostaje niezmieniona. Po zakończonej kolacji warto poświęcić chwilę na odpoczynek. W poświątecznych porządkach wyręczy Cię robot sprzątający IROBOT Roomba Combo . To pomocne urządzenie pozbędzie się wszelkiego kurzu, plam i zanieczyszczeń zarówno z dywanów, wykładzin jak i paneli czy płytek. Specjalnie zaprojektowane szczotki mieszczą się nawet w trudno dostępne miejsca. Robot doskonale dopasowuje się do potrzeb użytkownika dzięki możliwości wyboru trybu pracy oraz przestrzeni do sprzątania. Wystarczy, że wydasz polecenie głosowe, a urządzenie automatycznie zabierze się do pracy.