Tell Us Your Story - Outhorn x SEXEDPL

Fundamentem kampanii Tell Us Your Story był inkluzyjny casting zorganizowany we współpracy z fundacją Anji Rubik – SEXEDPL. Uczestnicy mieli za zadanie opowiedzieć swoją wyjątkową historię udowadniającą, że każdy może spełniać marzenia i stawiać czoła wyzwaniom. Spośród wszystkich zgłoszeń marka Outhorn wybrała dwie osoby, których historie były inspirujące, a zarazem nastawiające na pozytywny mindset. Zwycięzcy – Van Nga Mai oraz Marcin Jach stali się głównymi bohaterami kampanii Outhorn na sezon jesień/ zima 2022.

Outhorn to ludzie. Stawiamy na pierwszym miejscu człowieka, jego historię i osobowość. Właśnie dlatego powstała kampania Tell Us Your Story. Jej celem jest udowodnienie, że każdy z nas może spełniać marzenia i stawiać czoła wyzwaniom. Wyruszyliśmy w odległą podróż do Patagonii. Miejsce sesji nie jest przypadkowe. Jest ono metaforą drogi i wyzwań, przed którymi stajemy. Będąc na drugim końcu świata, zmierzyliśmy się zimową aurą i dziką naturą, a także nauczyliśmy się przekraczać bariery - mówi Kamila Raksimowicz – Brand Manager Outhorn.

Poznajcie kampanię Tell Us Your Story marki Outhorn oraz naszych bohaterów!