Ten jeden produkt odmieni wnętrze w każdym stylu!

Podstawowym materiałem używanym do produkcji lameli jest drewno, MDF i laminat. Laminat nadaje unikalną fakturę drewna na przykład dębu z różnymi odmianami kolorystycznymi, zbliżonymi do naturalnej postaci. Pojedyncze listwy mogą mieć różną długość, szerokość i wysokość. Przykładowe, popularne wymiary to: 7 cm grubości, ponad 2 cm szerokości i 275 cm wysokości. Taka jedna listwa może ważyć nawet około 4 kg, co świadczy o tym, że jest to bardzo solidny materiał do wykorzystania nie tylko jako dekor. Lamele o podanych rozmiarach zazwyczaj stosuje się do wykonania ścianki działowej oddzielającej dwie przestrzenie. Z kolei listwy o wymiarach 275 cm wysokości, 4 cm grubości i 3 cm szerokości używa się jako lameli ściennych lub sufitowych, stanowiących tło dla innych elementów aranżacji wnętrza lub jako samodzielny dekor.