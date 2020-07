WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne lakier do paznokci + 3 lakier hybrydowylakiery hybrydowemalowanie paznokci Katarzyna Rapczyńska-Lubieńska 1 godzinę temu Ten lakier do paznokci to prawdziwa rewolucja. Dzięki niemu wykonasz hybrydę w 20 minut Nie masz czasu na "robienie paznokci" w salonie? Nie chcesz ryzykować wizyt u kosmetyczki w dobie pandemii? A może nie wiesz, jak samemu wykonać hybrydę? Jeśli tak, poznaj premierowe lakiery SIMPLE z proteinami od NEONAIL. Ten przełomowy produkt zdecydowanie ułatwia samodzielne zrobienie manicure hybrydowego. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) Parterem treści jest NEONAIL Hybryda? Tak, teraz to jeszcze prostsze! Zwykłe lakiery do paznokci nie dają tak spektakularnego efektu, jaki zapewnia manicure hybrydowy. W ich przypadku kolor często utrzymuje się co najwyżej dwa dni i znów trzeba go nakładać. Zaletą hybrydy jest to, że efekt utrzymuje się do kilku tygodni, nie ma mowy o odpryskach, a kolor i blask przyciągają spojrzenia. Warto więc postawić na tę metodę, o ile nie mamy nic przeciwko regularnym wizytom u kosmetyczki bądź mamy zacięcie i talent to tego typu samodzielnych zabiegów. Jeśli natomiast brakuje nam czasu, z jakichś powodów wolimy domowe zabiegi, możemy sięgnąć po zupełnie inne rozwiązanie. Czy można uzyskać efekt, jaki gwarantuje hybryda, ale bez konieczności stosowania wielu produktów bazowo-wykończeniowych? Mnóstwo dziewczyn szuka również sposobu, by łatwo i bezpiecznie można było zmyć lakier przy użyciu samego zmywacza. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom na rynku, pojawiła się absolutna nowość – lakiery SIMPLE 3w1 od NEONAIL z proteinami, które znacznie skracają czas wykonania hybrydy, chroniąc jednocześnie płytkę paznokcia. Dzięki nim można mieć perfekcyjny (i trwały) manicure lub pedicure – co więcej, wykonany we własnym domu. materiały partnera Lakiery NEONAIL SIMPLE to prawdziwa rewolucja Coraz więcej dziewczyn sięga po łatwe w użyciu i naturalne kosmetyki, dlatego skład lakierów SIMLE od NEONAIL przekonuje do siebie już na samym wstępie. Zawarte w nich proteiny jedwabiu troszczą się o paznokcie i, co ważne, produkt został przebadany dermatologicznie. Ale to nie jedyna zaleta tych lakierów. W porównaniu z tradycyjnym manicure hybrydowym, który wymaga stosowania szerokiej gamy produktów, takich jak baza czy top, lakiery SIMPLE od NEONAIL działają kompleksowo, zapewniając trwałość do 14 dni. Jak zrobić manicure hybrydowy w domu lakierem SIMPLE 3w1 od NEONAIL? Wystarczy nadać paznokciom odpowiedni kształt, nałożyć lakier i utwardzić go w lampie LED przez 60 sekund i czynność powtórzyć. Gotowe – w jednej chwili i za pomocą jednego produktu otrzymujemy pożądany kolor i połysk bez przemywania, a jednocześnie ochronę przed przebarwieniami. Dodatkowo aplikację ułatwia miękki i zaokrąglony pędzelek, a dozowanie lakieru sprawia, że kolor pięknie rozprowadza się po powierzchni płytki. materiały partnera Zdejmowanie hybrydy jest jeszcze prostsze! Lakiery SIMPLE od NEONAIL całkowicie rewolucjonizują poglądy na temat manicure hybrydowego. Nie tylko dlatego, że możemy cieszyć się pięknie pomalowanymi paznokciami przez długi czas, ale przede wszystkim już nie musimy obawiać się zdejmowania hybrydy. Aby ją usunąć, wystarczy delikatnie zmatowić błyszczącą warstwę pilniczkiem lub polerką o gradacji 180, a następnie zastosować aceton. Należy nanieść zmywacz na wacik Foil Nail Wraps, przyłożyć do paznokcia, a następnie owinąć folię szczelnie wokół palca. Można również użyć wacika bezpyłowego, przykryć nim paznokieć, po czym owinąć go folią aluminiową. Po ok. 15 minutach znów mamy paznokcie takie, jak przed stylizacją. Czy robienie hybrydy przy pomocy lakierów SIMPLE 3w1 od NEONAIL zajmuje dużo czasu? Absolutnie nie. Cały zabieg trwa jakieś 20 minut, a zdejmowanie jeszcze krócej. Dotychczas konieczne było nakładanie bazy i topu, aby uzyskać mocny i trwały efekt na długie tygodnie. Teraz przepiękne paznokcie to kwestia dosłownie chwili. Tego lata nie trzeba będzie już tak często robić manicure i pedicure. Kilka pociągnięć pędzelkiem, chwila pod lampą i możemy podbijać świat. Parterem treści jest NEONAIL Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze