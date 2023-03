Ten mało znany kwas świetnie radzi sobie z trądzikiem. Znajdziesz go w tych kosmetykach

Zastosowanie w kosmetykach

Producenci najczęściej dodają go do toników, balsamów czy peelingów do skóry głowy. Im wyższe stężenie, tym większe działanie złuszczające. Dzięki temu, że kwas fitowy nie uwrażliwia skóry na działanie promieni słonecznych, można go stosować w kosmetykach przez cały rok. Ponieważ chroni płytkę bakteryjną przed kamieniem nazębnym, znajdziemy go także w płynach do jamy ustnej.