Ten superkosmetyk postawi twoje stopy… na nogi!

O ile zimą skrywamy je pod skarpetkami i kozakami, to wiosną i latem stopy powinny być zadbane. Odkryte buty odsłaniają bowiem wszystkie mankamenty – od zrogowaciałych pięt, po nieprawidłowo obcięte paznokcie. Poza tym stopy podtrzymują nasze ciało i choćby dlatego należy je pielęgnować. Przede wszystkim warto nosić wygodne buty, które nie będą powodowały otarć ani bólu. Wystarczy źle postawić stopę na podłożu, a zmienia się cała postura. Kolejną rzeczą jest wybór odpowiednich kosmetyków i akcesoriów pielęgnacyjnych. W każdej łazience powinna być targa do ścierania suchego naskórka z pięt, peeling oraz krem nawilżający do stóp. Warstwę rogową możemy też zmiękczać za pomocą specjalnych preparatów – jednym z nich jest BingoSpa Professional.