The Queen is not afraid to fail – nowa kolekcja answear.LAB w tonie ponadczasowej elegancji

"Koniec roku to często moment pewnego remanentu dla każdej z nas. Zastanawiamy się, co poszło po naszej myśli, a co uważamy za porażkę, z której wyciągamy wnioski na przyszłość. Bez względu na to, jaka jest finalna ocena, nasza siła i determinacja sprawia, że pozwalamy sobie na odczuwanie wdzięczności, ponieważ nie boimy się popełniać błędów - są one dla nas cenną nauką na przyszłość. Takie ważne prawdy chciałyśmy zapisać w nowej kolekcji o niebanalnej nazwie The Queen is not afraid to fail." – mówi Agnieszka Korsak, autorka kolekcji i dyrektorka marki answear.LAB.