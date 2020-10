TK zakazuje aborcji eugenicznej. Natalia Klimas przywołuje słowa jej lekarza

Ciężarna aktorka jest poruszona decyzją Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego zdecydowała się opowiedzieć o wizycie kontrolnej i słowach lekarza na temat dzieci, które – w przeciwieństwie do jej córki – umierały w cierpieniach po narodzinach. "To jest piekło na ziemi" – usłyszała Klimas.

Oczekująca na dziecko 37-latka zabrała głos w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, po którym Polki wyszły na ulice, protestując m.in. przed domem Jarosława Kaczyńskiego. Klimas pokusiła się o długi wpis na temat emocji wokół zmian w prawie aborcyjnym – przywołując słowa lekarza, u którego miała badanie USG.

Aborcja – Natalia Klimas

"Pan doktor jeździ mi po brzuchu swoim super sprzętem i mruczy, jak to on: usteczka całuśne, nosek śliczny, duuża dziewczyna będzie, długa kość udowa, no tak, rodzice wysocy! Z ciekawości pytam, czy przyjmuje w szpitalu. On, że tak. I dodaje, że wczoraj miał koszmarny dzień" – relacjonuje Klimas.

Lekarz powiedział jej, że miał pacjentki z chorymi dziećmi. Aktorka zadała mu trudne pytanie. "Robi mi się słabo. Tak, jestem przewrażliwiona i nabuzowana hormonami. Pytam go, jak on daje rade powiedzieć kobiecie, że nosi chore dziecko. - Pani Natalio, chore dziecko to jedno. Dziecko, które umrze natychmiast po porodzie to, pani Natalio, jest piekło na ziemi" – czytamy.

Przyszła matka nie ukrywa, że słowa doktora nią wstrząsnęły. "Nie potrafię zrozumieć, jak można w ten sposób ingerować w życie drugiego człowieka i zmuszać go do takiej traumy" – pisze poruszona, znając już orzeczenie TK. "Nie rozumiem też, jak można wykorzystywać ten temat do gier politycznych" – zastanawia się. I przyznaje, że chce się jej płakać – czuje, że jako społeczeństwo właśnie wróciliśmy do średniowiecza. "Polska to już nie jest kraj dla kobiet" – kwituje gorzko Klimas.

Urszula Dębska o reakcjach kobiet chorych na raka. Wcześniej pokazała się bez włosów