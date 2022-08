Tłumy w salonach CCC. Smolasty gwiazdą kampanii Game Garage Playoffs

W ramach akcji Back To School, CCC zaprasza do udziału w Game Garage Playoffs! Do rozgrywek stają najpopularniejsi influencerzy i gwiazdy najnowszej kampanii, na czele z topowym polskim raperem - Smolastym. Akcja wystartowała 16 sierpnia a pierwsze trzy spotkania w Gdańsku, Katowicach i Łodzi przyciągnęły łącznie ok. 10 tysięcy fanów gier. W kolejnych tygodniach wydarzenia w ramach Game Garage Playoffs zawitają do Szczecina, Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Poznania.