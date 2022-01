To co lubisz, to co masz

Jeśli robisz coś, co dobrze ci wychodzi i sprawia ci przyjemność – ­ czas płynie inaczej, jesteś zadowolona, zaangażowana i…szczęśliwa. Psycholodzy twierdzą, że zmiana myślenia z "muszę" na "chcę" ma kolosalne znaczenie. Pomyśl o tym co kochasz, co chcesz robić i buduj swoje życie na własnych, mocnych stronach. Pracuj nad nimi i uczyń je jeszcze silniejszymi. Badania pokazują, że ludzie, którzy zidentyfikowali swoją kluczową siłę i nauczyli się korzystać z niej na co dzień, w nowy sposób, znacznie zwiększali swoje poczucie szczęścia. Podobnie podejdź do kwestii urody. Przestań wpatrywać się w to, co Ci się nie podoba, a zacznij zachwycać się własnymi atutami. I podkręcaj je maksymalnie!