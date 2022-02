To częste błędy w komponowaniu diety rocznego dziecka. Koniecznie sprawdź, czy też je popełniasz?

Błąd 2: dieta roczniaka nie jest odpowiednio zbilansowana

Po 1. urodzinach dziecko jest już bardzo aktywne, dlatego z radością poznaje otaczający je świat, a przy tym wciąż intensywnie się rozwija. To dlatego jego zapotrzebowanie na składniki odżywcze jest bardzo wysokie – dużo wyższe niż u osób dorosłych. Czy wiesz, że maluch w wieku 1-3 lata potrzebuje nawet do 6 razy więcej pewnych składników odżywczych niż dorośli, m.in. 6 razy więcej witaminy D i 4 razy więcej wapnia, jodu oraz żelaza, a także 3 razy więcej witamin A i C?[1] To dlatego dziecko potrzebuje posiłków skomponowanych z myślą właśnie o tych szczególnych potrzebach, a zbilansowana dieta jest kluczowa, aby pokryć jego zwiększone zapotrzebowanie – w przeliczeniu na kilogram masy ciała, w porównaniu do osoby dorosłej – na składniki odżywcze. W układaniu diety dla rocznego malucha pomocny może okazać się opracowany przez ekspertów z Instytutu Matki i Dziecka modelowy talerz żywieniowy.