"To jest HIT?!" - odcinek 3

Jak narysować perfekcyjną kreskę na powiece? Okazuje się, że istnieje bardzo łatwy sposób, dzięki któremu zrobimy to w kilka sekund. W drugim odcinku programu "To jest HIT?!" Agata Wiśniewska przetestowała znany z TikToka trik - efekt był zachwycający. - Czuję się jak Audrey - podkreśliła prowadząca i dodała: - Ale ekstra, nigdy nie miałam tak dobrze zrobionej kreski. Trzy sekundy i to za pierwszym razem!