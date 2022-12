To obecnie największy trend makijażowy. Kochamy go za minimalizm i naturalność

Jak uzyskać "czysty makijaż"?

Najważniejszą rolę w tym makijażu odgrywa skóra. Musi być ona dobrze nawilżona i oczyszczona. Odrobina korektora zakryje wszelkie niedoskonałości, a rozświetlacz nada blasku twojej twarzy. Jeśli jesteś posiadaczką gęstych brwi, to możesz je po prostu zaczesać do góry — zachowanie naturalnego efektu jest tu istotne. Oczywiście możesz użyć kredki lub żelu do brwi, ale pamiętaj, aby kształt i intensywność twoich brwi była przybliżona do natury. Następnie użyj różu i pomaluj rzęsy, tylko pamiętaj o najważniejszej zasadzie — im mniej kosmetyków, tym lepszy efekt. Na koniec użyj pomadki w naturalnym odcieniu. Na wypadek gdybyś potrzebowała inspiracji, polecamy spojrzeć na zdjęcia makijaży modelek Hailey Bieber lub Kendall Jenner, które zapoczątkowały ten trend.