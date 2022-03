To powinien wiedzieć każdy rodzic – fakty o zbożach w diecie niemowlęcia

FAKT: Nie należy obawiać się wprowadzania do diety malucha zbóż zawierających gluten

Wiele produktów, również tych przeznaczonych dla najmłodszych, zawiera gluten. To białko roślinne obecne w takich zbożach jak pszenica, żyto czy jęczmień. Nie należy obawiać się wprowadzania ich do diety na etapie jej rozszerzania. Zgodnie z rekomendacjami ekspertów małe ilości glutenu należy wprowadzać do diety dzieci w tym samym czasie, co inne pokarmy uzupełniające – od ukończenia 4. miesiąca do ukończenia 12. miesiąca życia, przy jednoczesnej obserwacji reakcji dziecka na nowy produkt[2]. Wprowadzanie glutenu warto rozpocząć od delikatnych kaszek – jako pierwsza idealnie sprawdzi się kaszka manna, która powstaje z ziaren pszenicy.