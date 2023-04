To zagadka z podstawówki. Dorośli mają z nią ogromny problem

Zagadki matematyczne i logiczne cieszą się dużą popularnością w sieci. Pozwalają sprawdzić swoją zdolność do szybkiego myślenia, stan wiedzy, a także wykorzystać go w praktyce. Czasem przydają się zdolności analityczne, innym razem chodzi o znajomość prostych reguł matematycznych. Problemem jest jednak to, że dorośli często o wszystkim zapominają, gdy tylko opuszczą szkolne mury.