Tomasz Kammel opublikował zdjęcie z czasów "Randki w ciemno". Jego stare spodnie znów są modne

Program "Randka w ciemno" zazwyczaj kojarzy się Polakom z jej pierwszym prowadzącym, którym był Jacek Kawalec. Mało kto pamięta, że po nim telewizyjne show prowadził Tomasz Kammel. Prezenter pokazał swoim fanom zdjęcie z tamtych czasów.

Tomasz Kammel bardzo się zmienił od początku swojej kariery w telewizji

Tomasz Kammel zaczynał karierę w 1998 r. jako prezenter popularnego programu "Randka w ciemno". Mało kto wie, że nazywał się wtedy odrobinę inaczej - Kamel. Przez 22 lata swojej kariery w telewizji zmienił wizerunek i zmężniał. Na swoim profilu na Instagramie gwiazdor udostępnił zdjęcie z czasów, gdy łączył ludzi w pary przed kamerami.

Tomasz Kammel - stare zdjęcie

Na fotografii gwiazdor prezentuje się naprawdę świetnie, mimo że jego strój z tamtych czasów już dawno wyszedł z mody. "To były czasy. Stylizacja, narracja, sensacja. Pamiętacie 'Randkę w ciemno?' " - napisał w opisie zdjęcia. Miał na sobie wtedy dzwony, dżinsową marynarkę i krawat. Jego obserwatorzy nie tylko chętnie wracali wspomnieniami do programu, ale też do trendów, które wtedy panowały. "Jeszcze wrócą imprezy tematyczne w tym stylu" - napisał jeden z fanów prezentera. "Spodnie dzwony wracają do łask, więc stylówa na miarę dzisiejszych czasów, Tomuś" - czytamy w innym komentarzu. A wam jak się podoba strój Tomasza Kammela z lat 90.?