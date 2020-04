Tomasz Majewski chorował na COVID-19. Opisał niewydolność systemu

"Dowiaduję się oficjalnie, że przeprowadzony 31.03 test dał w dniu 01.04 wynik pozytywny. Informują również, że jakiś monit wystawiają, bo Sanepid coś nie ten tego się w tej sytuacji zachowuje. Minęło 8 dni odkąd wiadomo, że jestem pozytywny. Trochę szkoda. Gdybym miał tą informację wcześniej to wcześniej zacząłbym leczenie i może nie skończyłbym w szpitalu. A tak, to symptomy COVID brałem za dolegliwości po operacji" – napisał.

Przez kolejne dni rozwijała się jego choroba. Przyjęto go do Kliniki Medycyny Infekcyjnej i Alergologii WIM na Szaserów. 14 kwietnia minął termin jego kwarantanny. Do tego czasu nikt z Sanepidu ani Policji się z nim nie skontaktował. "Teoretycznie, gdyby przebieg choroby był łagodniejszy i nie pojechałbym do szpitala, kaszel wziąłbym za podrażnienie po intubacji, lekką gorączkę traktował jako efekt operacji, to następnego dnia mógłbym pójść na zakupy i siać COVIDem" – napisał.Dopiero 15 kwietnia podjechała pod jego dom Policja.

Po raz pierwszy Sanepid skontaktował się z nim dopiero 16 kwietnia, gdy już był w szpitalu. Nikt nie dopytywał o jego pobyt w placówce, a jedynie o to, czy stosował się do zaleceń kwarantanny. Następnie przez kilka dni podjeżdżano pod jego dom, żeby sprawdzić, czy pozostaje w mieszkaniu. W mieszkaniu go nie było, bo przebywał już wówczas w szpitalu, jednak Sanepid nie przekazał tej informacji Policji. Podobnie jak tej, że wyszedł już z placówki zdrowy 21 kwietnia.

Chociaż oficjalnie jest zdrowy, to nadal wizyty Policji nie ustały. Wszystko spowodowane jest błędem w komunikacji z Sanepidem. Policja ma odwiedzać go do 9 maja.