Toner do włosów - jak nakładać?

Dziś skupimy się na tonerach do włosów, dzięki którym uzyskasz najbardziej pożądane efekty. Są one delikatniejsze w działaniu i o wiele bezpieczniejsze niż permanentne farby do włosów. Tonery są od nich mniej inwazyjne – nie zawierają amoniaku lub mają go w swoim składzie minimalne ilości, które nie zaszkodzą Twoim włosom. Poza tym pigmenty zawarte w tonerach nie wnikają w głąb włosa. Ich działanie polega na otuleniu barwnikami, dlatego są one delikatniejsze i wypłukują się szybciej niż farba.