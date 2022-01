Too Good To Go rozgryzło trendy na 2022 rok

3. Opakowania zero waste i reuse

To dość oczywista pozycja w rankingu trendów. Pandemia przyczyniła się do ogromnego wzrostu w obszarze zamawiania posiłków na wynos, co stało się dużym wyzwaniem dla producentów opakowań. Ekoświadomi klienci chcą bowiem, żeby jedzenie zostało zapakowane zgodnie z ich przekonaniami. Kluczem do sukcesu jest znalezienie idealnego rozwiązania. A spektrum możliwości jest szerokie. Od opakowań z materiałów wielokrotnego użytku czy nadającego się do recyklingu, przez materiały degradowalne

i biodegradowalne po jadalne w przypadku posiłków na wynos. Tanie i łatwe w produkcji opakowanie zero waste jest tym, czego będziemy poszukiwać. Nie inaczej podejdziemy do edukacji społeczeństwa i nakłaniania do ponownego wykorzystywania opakowań. To obszar, w którym Too Good To Go ma spore zasługi - od dawna zachęca, aby przy odbiorze uratowanych posiłków wykorzystywać własną torbę czy box. To trend, który rozszerzy się na pozostałe gałęzie gospodarki.