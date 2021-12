TOP 3 prezentów świąteczny według Milek Design

TOP 1. PODARUJ EMOCJE!

Zapomnij o kolejnym nietrafionym prezencie, który będzie zbierał kurz na półce. Mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne! Która kobieta, a nawet mężczyzna nie marzy o tym, żeby wyglądać jak najlepiej i być najlepszą wersją siebie? Ten prezent to strzał w 10 dla każdego, bez względu na płeć i wiek. Mowa oczywiście o VOUCHERZE na metamorfozę włosów w salonie Milek Design. Podczas wizyty stylista doradzi i pomoże wykreować nowy, świeży wizerunek, dobierając fryzurę do typu urody i osobowości. A wszystko to, w miłej atmosferze, popijając kawę i relaksując się na fotelu z masażem. Brzmi świetnie, prawda? To chwila relaksu, czas tylko dla siebie i dużo pozytywnych emocji, które może doświadczyć bliska Ci osoba dzięki Twojemu prezentowi świątecznemu. Nie jesteś pewna/pewny czy metamorfoza będzie dobrym pomysłem? Możesz kupić VOUCHER podarunkowy na dowolną usługę dostępną w salonie Milek Design - strzyżenie, koloryzacja, zabiegi regeneracyjne, stylizacja włosów czy nawet manicure i pedicure. Dla osób bardziej niezdecydowanych mamy trzecią opcję - VOUCHER na wybraną przez Ciebie kwotę, dzięki czemu obdarowana osoba sama będzie mogła zdecydować na jaką usługę ją przeznaczy.