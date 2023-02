TOP 5 energooszczędnych suszarek do ubrań

Niedroga nowość od Beko – elegancka suszarka z niskim zużyciem prądu

Ta suszarka to prawdziwy hit. Roczne zużycie prądu w tym przypadku to zaledwie 159 kilowatogodzin. Przekłada się na to na koszt 122,43 zł w ciągu roku. Suszarka może być sterowana za pomocą smartfona. Elektroniczny wyświetlacz jest bardzo łatwy w obsłudze. Z jego pomocą wybierzesz odpowiednie programy i funkcje. Co ważne, suszarka nie generuje uciążliwego dla domowników hałasu. Producent zadbał nawet o specjalny program, który ma za zadanie zredukować odgłosy do minimum. Ciemna, grafitowa obudowa będzie pasować do nowoczesnej łazienki. Sprzęt prezentuje się naprawdę gustownie!