Tous otworzył pierwszy w Polsce pop-up Piercing studio.

Piercing podbił wybiegi Paryża, Mediolanu i Nowego Jorku! Bez względu na to, czy wolisz delikatne, rozsiane po płatku kolczyki w stylu konstelacji, dyskretnie połyskujący piercing nosa czy może bardziej przemawiają do ciebie malutkie klejnoty rozłożone wzdłuż krawędzi ucha – każda estetyka jest bardzo mocnym trendem na nowy sezon! A na fali mody na szalone stylizacje Y2K inspirowane pierwszą dekadą XXI wieku, odsłaniające brzuch crop topy podbijają ulice wielkich miast! Taki look najlepiej podkręcić uroczym piercingiem w pępku.