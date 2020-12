Trafiony prezent dla chłopaka

Twój chłopak często zaskakuje cię udanymi upominkami, a ty wreszcie chciałabyś się mu zrewanżować? Szukasz prezentu, który będzie trafiony i ucieszy go tak, aby zapamiętał go na długi czas? Nie masz jednak pomysłu na podarunek, który mógłby się mu spodobać? W takim razie ten artykuł to poradnik wprost dla ciebie. Poniżej prezentujemy 5 propozycji prezentów, które będą strzałem w dziesiątkę dla chłopaka.

#1 — Głośnik mobilny JBL

Bezprzewodowy głośnik JBL to urządzenie, które z całą pewnością zachwyci twojego chłopaka. W posiadaniu tego niezwykle popularnego gadżetu chce być każdy, komu zależy na zabieraniu ze sobą muzyki dobrej jakości wszędzie, bez przejmowania się podłączaniem kabelków. Istnieje wiele poręcznych modeli, które mieszczą się nawet w kieszeni. Można bez problemu korzystać z nich nad wodą, na plaży czy na basenie — są wodoodporne, więc zamoczenie im niestraszne. Poza tym głośniki te słyną ze swojego efektownego wyglądu — występują w wielu kolorach i kształtach.

#2 — Kontroler do gier

Twój chłopak na pewno od czasu do czasu lubi pograć w Fifę, strzelankę lub inną grę na komputer czy na konsolę. Dobry kontroler do gier usatysfakcjonuje go stuprocentowo. Będzie zaskoczony, że wpadłaś na tak świetny pomysł. Jeszcze bardziej ucieszy się, jeśli zobaczy model pada w towarzystwie najnowszej gry Fifa 21. Mała podpowiedź: takie pakiety są do zdobycia w sklepie Media Expert — w zestawie kontroler do PlayStation występuje razem z najświeższą edycją tej gry piłkarskiej.

#3 — Mysz dla graczy

Skoro mowa o prezentach dla graczy, w tej roli świetnie spisze się również mysz gamingowa. To niepozorne urządzenie odgrywa bardzo ważną rolę. Musi być precyzyjna i czuła na ruchy gracza. Taka mysz ma też często dodatkowe przyciski, dzięki którym rozgrywka może toczyć się sprawniej. Od zwykłej myszki różni się także tym, że jest bardzo ergonomiczna, dobrze dopasowana do dłoni — w przeciwnym wypadku ból nadgarstka byłby nieunikniony. Dodatkową funkcją uwielbianą przez miłośników gier jest podświetlenie. Marka Mad Dog przygotowała mysz dla graczy, w której podświetlenie można spersonalizować, wybierając własne połączenie spośród ponad 16 milionów kolorów.

#4 — Słuchawki

Słuchawki dobrej jakości to uniwersalny prezent dla każdego chłopaka. Potrzebuje ich przecież do słuchania muzyki, grania, uczestniczenia w wykładzie, zdalnej pracy czy wreszcie do rozmowy z tobą. Jeśli więc zdecydujesz się kupić takie urządzenie, możesz mieć pewność, że go zadowoli. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, żeby wybrać profesjonalny model, który będzie charakteryzował się czystym dźwiękiem, a także wygodą użytkowania. Takie wymagania znakomicie spełniają produkty wspomnianej już marki Mad Dog. Przykładowo słuchawki gamingowe Mad Dog GH705 posiadają takie ulepszenia jak samoregulujący pałąk (dostosowujący się do głowy użytkownika) wysuwany mikrofon czy pulsujące podświetlenie.

#5 — Wiertarko-wkrętarka

Być może twój chłopak zamienia się również czasem w domowego majsterkowicza. Skoro tak, niezbędne są mu odpowiednie narzędzia. Do gustu powinna mu przypaść wiertarko-wkrętarka, łącząca cechy dwóch najbardziej podstawowych akcesoriów do drobnych lub większych prac remontowych czy montażowych. Innym dobrym pomysłem jest zakup jednego z różnorodnych narzędzi wielofunkcyjnych, dostępnych na stronie sklepu Media Expert. Do ich zalet należy fakt, że można je wykorzystać na wiele sposobów i do rozmaitych czynności.

Twój chłopak zasługuje na prezent, który będzie zgodny z jego pasjami i pomoże mu rozwijać ulubione hobby. W zależności od tego, czy jest fanem słuchania muzyki, grania czy majsterkowania, możesz obdarować go mobilnym głośnikiem, słuchawkami, kontrolerem, specjalną myszką dla graczy lub niezawodnym narzędziem takim jak wiertarko-wkrętarka. Każda z tych propozycji gwarantuje radość na twarzy chłopaka, wdzięczność oraz niedowierzanie, że znasz jego upodobania tak dobrze.