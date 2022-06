Trend lata 2022 - Monochromatyczny look

Gra kolorów

Latem 2022 roku projektanci szczególnie pokochali kilka kolorów idealnych do stworzenia monochromatycznych stylizacji. Zdecydowanym numerem jeden będzie Very Peri mianowany kolorem 2022. To mieszanka dynamicznego błękitu i żywych czerwono-fioletowych niuansów. Bardzo widoczny będzie też rozbielony żółty, przypominający popcorn z odrobiną masła. Wygląda bardzo delikatnie. Można go łączyć z niebieskimi dżinsami, khaki i kremem. Chcesz podkreślić swoją kobiecą moc? Postaw na stylizacje w odcieniu owocowej gumy balonowej. Dzięki swojej wyrazistości dobrze komponuje się z każdą karnacją i przyciągnie niejedno spojrzenie. Dla zwolenniczek klasyki, na topie wciąż będą stylizacje w odcieniu mokka. Ten ciepły brąz zapewni dyskretny, elegancki look. W tym sezonie nosimy go także wieczorem!