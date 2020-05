Trendy 2020. Spódnica na wiosnę. W H&M kupisz ją za 59,99 złotych

Spódnice w tym sezonie wracają do łask. A szczególnie te kolorowe i o ciekawym kroju. Neony, kwiaty, falbany to wszystko, co będzie zwracać uwagę i wpisywać się w wiosenne trendy. Pamiętajmy, że spódniczka, to nie tylko mini, ale również taka do kostek lub do kolana.