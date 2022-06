Trendy 2022 - Kostiumy kąpielowe

Lato i wakacje już coraz bliżej! Pewnie wiele osób ma już zaplanowane wakacje nad morzem! Modny strój kąpielowy, to coś, co musi się znaleźć w damskiej szafie w tym sezonie letnim! Wiecie, że damski kostium kąpielowy to wyjątkowy produkt, który na przestrzeni lat przeszedł bardzo duże zmiany? Na początku posiadał wiele warstw i zakrywał prawie całe ciało kobiety, a dzisiaj większość kostiumów dwuczęściowych okrywa tylko najważniejsze elementy kobiecego ciała. Jednak co roku trendy na kostiumy kąpielowe się zmieniają! Zastanawiasz się, co jest modne w tym sezonie letnim? Z tego artykułu się tego dowiesz! A dodatkowo poznasz tajniki, jak dobrać kostium kąpielowy do swojej figury. W tym materiale specjaliści z Marilyn podzielą się sprawdzonymi sposobami na przedłużenie życia Twojego stroju kąpielowego.