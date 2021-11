Trendy na zimę 2021/2022 – które wzory i kolory rządzą w modzie według stylistek Domodi x WP Fashion Show?

Najmodniejsze wzory zimy 2021/2022. Na co warto postawić według stylistek Domodi x WP Fashion Show?

Każdego sezonu projektanci zaskakują nas nowymi wzorami, ale i przywracają do życia dawne trendy. Zimą 2021/2022 mamy naprawdę ogromne pole do popisu, bo lista modnych printów jest długa. W zbliżającym się sezonie zimowym trzeba pobawić się modą i wykorzystywać modne wzory w codziennych stylizacjach. Według stylistek Domodi x WP Fashion Show warto postawić m.in. na kwieciste printy. Z nimi można stworzyć piękne stylizacje w stylu boho, ale też eleganckie stylówki do pracy czy na randkę. Każda kobieta powinna mieć w swojej szafie chociażby jedną sukienkę w kwiaty, którą śmiało można założyć zarówno zimą 2021/2022, jak w nadchodzącym sezonie wiosenno-letnim.