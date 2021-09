Tysiące osób przed sklepami CCC! Sieć organizuje wyjątkowe spotkania dla fanów K-POP

K-POP to gatunek muzyczny, który powstał w Korei Południowej. Łączy on takie elementy jak dance-pop, ballada popowa, electropop, hip-hop, rock, jazz, pop opera, współczesny rhythm and blues czy muzyka klasyczna. Sporo? Tak! I dlatego nastolatkowie go pokochali! To dla nich właśnie, w ramach akcji Back-To-School, CCC przygotowało niezwykły K-POP Tour.