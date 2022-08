Ubezpieczenie domu – co powinno zawierać?

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC, czyli Odpowiedzialność Cywilna, wiąże się z sytuacjami, gdy to my dokonaliśmy szkody. OC to nie tylko ubezpieczenie obejmujące nas samych. Istnieją pakiety, które można rozszerzyć na dzieci lub zwierzęta. To bardzo przydatna opcja w sytuacji, gdy na przykład nasz pies dokona szkody, wykopując rzadkie kwiaty u sąsiada w ogródku albo nasze dziecko zarysuje rowerkiem karoserię drogiego samochodu.