Ubezpieczenie turystyczne w Polsce – dlaczego warto je mieć?

Pamiętaj, że koszty leczenia i ratownictwa za granicą są bardzo wysokie i mogą znacząco uszczuplić Twój portfel, a nawet narazić Cię na długi. W ramach ubezpieczenia turystycznego w Polsce masz:

wizytę lekarza na miejscu,

wsparcie finansowe w razie wypadku,

do 500 tys. zł na pokrycie wyrządzonych przez Ciebie szkód,

ochronę w razie zachorowania na koronawirusa.

Jeśli zachorujesz bądź ulegniesz wypadkowi poza domem, ubezpieczyciel zapewni Ci wizytę lekarza w miejscu pobytu oraz dowiezie niezbędne lekarstwa. Zadba również o opiekę dla dziecka oraz o transport medyczny do szpitala. Możesz też liczyć na pomoc finansową nawet do 50 tys. zł, gdy w razie wypadku doznasz uszkodzenia ciała. Jeśli wyrządzisz komuś szkodę, np. zniszczysz mienie, ubezpieczyciel pokryje szkody do 500 tys. zł. Ochrona obejmuje również skutki zachorowania na COVID-19. Ubezpieczyciel pokryje koszt powrotu do domu i leczenia.