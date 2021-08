Ubrania dla niemowlaka. Must have w wyprawce dla Twojego maluszka

Body dla niemowlaka – podstawa małej garderoby

To absolutna podstawa niemowlęcej garderoby, która musi znaleźć się już w torbie do szpitala dla mamy i jej maleństwa. Body sprawdza się niezależnie od pory roku, w której pociecha przyjdzie na świat. Zastępuje to, co dla dorosłych jest bielizną i utrzymuje pieluszkę na swoim miejscu. Na początek warto kupić około sześć par bodziaków. Osoby, które po raz pierwszy zostają rodzicami mogą zdecydować się na modele kimonowe, zapinane na napy wzdłuż boku. Zdecydowanie ułatwiają one ubieranie i rozbieranie niemowlaka do snu lub podczas przygotowywania go do kąpieli. Są niezastąpione przy czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych wykonywanych na przewijaku. Kimonowe modele tych elementów garderoby znacząco przyspieszają wszelkie rutynowe czynności wykonywane przy dziecku. Przydatne są również modele zakładane przez głowę. Wszystkie bodziaki mają na wysokości kroku zapięcie na napy, które przyspiesza wielokrotne przewijanie dziecka w ciągu dnia. Szeroki wybór miłych dla oka i dziecięcej skóry bodziaków znajdziesz w sklepie internetowym https://endo.pl/dla-niemowlaka.