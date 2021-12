Ukojenie, odświeżenie i matowa cera z żelami do mycia twarzy od Nivea

Oczyszczanie twarzy jest niezwykle istotnym elementem codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Mycie twarzy samą wodą nie pozwala usunąć ze skóry niemal połowy znajdujących się na niej zanieczyszczeń. Są to sebum, kosmetyki do makijażu o tłuszczowej formule (zwłaszcza wodoodporne) oraz wszelkie zanieczyszczenia rozpuszczalne w tłuszczach. Mycie twarzy mydłem jest bardzo niewskazane! Wszystko przez to, że mydło jest mocno zasadowe, ma odczyn około 10 pH, podczas gdy prawidłowy odczyn skóry wynosi 5,5. Kwaśne środowisko naturalnie ogranicza namnażanie się bakterii, więc kiedy myjąc skórę mydłem podwyższamy je do zasadowego, zwiększamy podatność skóry na wypryski. W doborze zarówno metody, jak i konkretnego kosmetyku do oczyszczania, warto kierować się typem swojej skóry. Typy cery to kopalnia wiedzy na temat tego, jakie środki są dla nich najkorzystniejsze.