Unikatowe zapachy perfum od marki LUSH

Wszystko zaczęło się w 1995 roku, gdy Mark Constantine stworzył Karmę. Do dziś to ikoniczny zapach, będący w ciągłej sprzedaży. Tak ja muzycy, tak perfumiarze LUSH, przez lata zapisywali kolejne tomy historii. Każdy z nich to olfaktoryczna podróż, która jest dowodem miłości do wyjątkowych połączeń zamkniętych we flakonach.