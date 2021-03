Uratujmy Anticę! Pomóżmy kapitanowi dokończyć generalny remont jednostki

Antica to wyjątkowa jednostka, która z kutra rybackiego stała się jachtem oceanicznym, opłynęła cały świat i została jedną z wizytówek polskiego żeglarstwa. Teraz grozi jej… odstawienie na cumy. O bogatej przeszłości i niepewnej przyszłości Antici oraz o tym, dlaczego warto zachować łódkę dla kolejnych pokoleń, rozmawialiśmy z kapitanem Jerzym Wąsowiczem.

Aneta Malinowska WP Kobieta: Proszę powiedzieć jak pan wszedł w posiadanie Antici?

Jerzy Wąsowicz, kapitan i właściciel Antici: Antica jest kutrem rybackim zbudowanym na dokumentacji duńskiej 1953 roku, jako przedostatni z drewnianych kutrów tej serii. Przez 27 lat łowiła ryby na Bałtyku, a gdy jej skipper rozchorował się i nie mógł już uprawiać rybołówstwa, to odstawił kuter na przystań rybacką. Kupiłem tę jednostkę w stanie bardzo zniszczonym w 1980 roku. Postanowiłem wówczas spełnić swoje marzenie o podróży dookoła świata. W związku z tym Antica przez prawie 10 lat była remontowana, a właściwie przebudowywana na duży jacht oceaniczny. W roku 1990 była gotowa, a w 91 ruszyliśmy w naszą pierwszą 6-letnią podróż dookoła świata.

Proszę opowiedzieć o tej podróży…

Najpierw popłynęliśmy do Włoch, później z Genui w ramach Grand Regata Columbus przepłynęliśmy Atlantykiem do Nowego Jorku, następnie dopłynęliśmy do Zatoki Meksykańskiej, później na Karaiby, Jamajkę aż do Kanału Panamskiego. Następne 2 lata i 12 dni spędziliśmy na Pacyfiku, odwiedzając 81 wysp. Kolejnych prawie 5 miesięcy spędziliśmy na Wielkiej Rafie Koralowej, później 5,5 miesiąca na Melanezji w archipelagu wysp: Vanuatu, Salomona i Papui-Nowej Gwinei. To była najciekawsza część tej naszej podróży.

Stamtąd wróciliśmy do Australii, wyremontowaliśmy łódkę i popłynęliśmy dalej. Najpierw na Indonezję, gdzie spędziliśmy kolejnych kilka miesięcy, pływając po Oceanie Indyjskim. Pływaliśmy też u wybrzeży Południowej Afryki, następnie przez Wyspę Św. Heleny dopłynęliśmy do Brazylii. Później wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej wpłynęliśmy na moment na Amazonkę. Odwiedziliśmy wówczas podczas tamtej wyprawy prawie wszystkie Wyspy Karaibskie i z powrotem do Nowego Jorku, skąd w 1997 roku wróciliśmy do Gdańska. To było łącznie 6 lat i miesiąc morskiej przygody.

Ile osób płynęło wtedy w panem?

Przez pokład przewinęło się bardzo wiele ludzi. To była międzynarodowa wyprawa. Najdłużej byli z nami m.in. Tybetańczycy, Japonka i Niemcy. W sumie przewinęło się przez pokład wiele osób, łącznie aż 14 narodowości. Natomiast nas z Polski od początku do końca tej pierwszej wyprawy było tylko dwóch.

Czy po powrocie z podróży dookoła świata kontynuował pan na Antice kolejne tak wielkie przedsięwzięcia?

W następnych latach wciąż pływaliśmy. W 1998 roku ruszyliśmy w kolejną wyprawę, tym razem 2-letnią, dookoła Ameryki Północnej i Południowej. Mieliśmy w planach opłynąć Przylądek Horn w lecie na półkuli południowej i osiągnąć Alaskę w lecie na półkuli północnej, ale ponieważ mieliśmy opóźnienie z powodu sztormów i burz między Montevideo a Przylądkiem, to nie byliśmy w stanie w odpowiednim czasie dopłynąć do Alaski. Dopłynęliśmy wówczas do Galapagos i stamtąd do Panamy, później wschodnim wybrzeżem Stanów i z powrotem do domu. Następnie były dwie roczne wyprawy Anticą wokół Atlantyku. W sumie w tym "pierwszym rzucie" spędziliśmy równe 10 lat na wodzie, odwiedzając w międzyczasie mnóstwo wysp i miejsc.

Później było jeszcze aż 14 trzymiesięcznych wypraw, które odbywały się każdego roku. To były już wyprawy europejskie: od Bergen przez Szkocję, Morze Północne, Kanał La Manche, Wybrzeże Francji. Odwiedziliśmy również wewnętrzne drogi wodne m.in. Kanał Gota, Kanał Kaledoński, również przepłynęliśmy kanałami całą Holandię. To żeglowanie miało zawsze sporą wartość poznawczą i zawsze mnóstwo ludzi przewijało się przez pokład Antici.

To, co pan mówi, jest fascynujące i niesamowite. Opłynąć cały świat przebudowanym drewnianym kutrem! Wow! Kiedy pan poczuł, że morze i oceny będą pana życiową drogą?

Mieszkałem w Lublinie, gdy w wieku 16 lat wraz z kolegami zaczęliśmy uprawiać żeglarstwo. Jeden ze znajomych pożyczył mi wówczas książkę Wiliama Alberta Robinsona "Przez głębie i mielizny" i ta książka tak mocno zadziałała na moją wyobraźnię, że postanowiłem, iż będę żeglował. Porobiłem wszystkie potrzebne uprawnienia, poszczególne stopnie i wypłynąłem w swój pierwszy rejs morski po Bałtyku na Jachcie Generał Zaruski. To był żaglowiec Ligi Przyjaciół Żołnierza. Później przyszedł czas na odpowiednie szkoły. Gdy założyłem rodzinę, na kilka lat musiałem żeglarstwo odpuścić, chociaż cały czas trochę pływałem. Miałem nawet swój mały jacht, który sprzedałem, gdy nabyłem Anticę. W sumie całe życie szedłem konsekwentnie drogą realizacji własnych marzeń. Taki styl życia wybrałem i los pomógł, że się udało.

Zapewne przeróżnych przygód miał pan na rejsach sporo, proszę opowiedzieć coś, co utkwiło panu szczególnie w pamięci.

Tak, faktycznie przez te lata przeróżnych zdarzeń było sporo, ale opowiem może pewną anegdotę sytuacyjną, zderzenie kulturowe, które od lat mam w pamięci. Na Polinezji Francuskiej szczury pogryzły nam łódkę gumową, która służy do komunikacji z lądem. Okazało się, że nie mamy tylu łatek i tyle kleju, żeby ją pozaklejać. Ogłosiłem wówczas przez radio, że mamy problem i jeśli ktokolwiek mógłby pomóc, to zapraszam.

Przypłynął pan z Południowej Afryki. Okazało się, że to farmer, który sprzedał swoją farmę, cały dobytek i wraz z żoną popłynął jak my w rejs dookoła świata. Pomógł mi. Zreperowaliśmy razem tę łódkę, zakleiliśmy i w ramach wdzięczności zaprosiłem ich na spotkanie.

I po południu ten pan wraz z żoną podpłynęli. Pomogłem pani wejść na nasz pokład, podałem rękę, schyliłem się i pocałowałem ją w dłoń. Raptem zobaczyłem wielkie zdziwienie w jej oczach i ona szybko schyliła się i pocałowała w dłoń również mnie. Wtedy zaskoczony powiedziałem jej, ze nie, że to jest polski zwyczaj, że mężczyźni całują kobiety. Na co ona odparła, że jej się to podoba. Później spotykaliśmy się jeszcze wielokrotnie na Pacyfiku i aż do Fidżi przy każdym spotkaniu całowaliśmy się nawzajem po rękach. W ogóle zaprzyjaźniliśmy się z nimi.

Zresztą takich przyjaźni było bardzo dużo. Ze sporą grupą jachtów przepływaliśmy od kraju do kraju, od portu do portu. Jedni południem Pacyfiku, inni bardziej północą, ale spotykaliśmy się w portach i powstawały z tego przyjaźnie na długi czas, również takie które w wielu przypadkach trwają do dzisiaj.

Antica - podarujmy jej kolejne 30 lat

Wracając do Antici. Czy nadal organizuje pan tak odległe i długotrwale rejsy?

Niewątpliwie w miarę upływu lat i ja się starzeję, i łódka też się starzeje. W związku z tym nie organizujemy już dużych wypraw, dlatego, że ona też już kondycyjnie trochę podupada. W tej chwili ograniczamy pływanie tylko do Bałtyku i organizujemy fundusze na remont jachtu.

Oczywiście Antica cały czas pływa. Nie było żadnego roku, poza ostatnim pandemicznym, żeby to nasze pływanie było ograniczone. W 2020 pływaliśmy mniej. Byliśmy w Kłajpedzie, trochę na Bałtyku, a poza tym pływaliśmy po Wybrzeżu Gdańskim. W tym sezonie planujemy pływać głównie po Bornholmie i wybrzeżach Szwecji. W połowie sierpnia wracamy do Gdańska na Balitic Sail. A 1 października łódka zostanie odstawiona do Władysławowa, gdzie będzie remontowana.

Proszę jeszcze powiedzieć dlaczego warto wesprzeć akcję i zachować Anticę dla kolejnych pokoleń?

Antica jest oldtimerem. To jeden z zaledwie kilkunastu drewnianych jachtów oceanicznych w Polsce, który tworzył historię żeglarstwa, zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia. To żywy pomnik historii i świadectwo dziedzictwa narodowego. To wartość kulturowa, którą z dumą możemy prezentować przed Europą i światem.

A poza tym łódka nie pływa sama. Ona jest sercem , wokół którego skupia się nasza żeglarska rodzina. Na pokładzie Antici spotykają się nie tylko załogi rejsów, ale także młodzież i seniorzy, którzy zdobywają edukację morską.

Dlaczego ten remont jest konieczny już teraz?

Po 30 latach na morzu Antica zaczęła domagać się gruntownego remontu, przede wszystkim dla bezpieczeństwa załogi. Wymiany wymaga szandek, górna część kadłuba, falszburta, część pokładu. Jednocześnie nieubłaganie zbliża się termin upływu ważności atestu jednostki. Jeżeli w ciągu 2 lat Antica nie będzie w pełni sprawna i bezpieczna, nie przejdzie pozytywnie najbliższego przeglądu i nie wypłynie więcej w morze.

Potrzebujemy 80 tys. złotych.

Wpłat można dokonywać klikając w link

