Te składniki w kosmetykach skutecznie ujędrnią ciało

Na wiotkość skóry wpływa wiele czynników związanych ze stylem życia – sposób odżywiania, stres, papierosy, brak ruchu. Do tego dochodzą uwarunkowania hormonalne i genetyczne. Okazuje się też, że komórki tłuszczowe mamy zapisane w DNA. Badania dowodzą, że gdy taka komórka osiągnie masę krytyczną, możliwe jest powstanie kolejnej. To dlatego, że cząsteczki tłuszczu muszą być gdzieś magazynowane. Nie warto jednak rezygnować z dbania o siebie. Odkryj, które kosmetyki mają substancje aktywne o najlepszych właściwościach ujędrniających.

Kolagen w czekoladowym BINGOSPA

Za jędrność skóry w dużej mierze odpowiada duża zawartość kolagenu i elastyny. Niestety z wiekiem białka te zaczynają zanikać – widać to nie tylko na twarzy, ale i pozostałych partiach ciała. Na szczęście proces ten można spowolnić za pomocą kosmetyków. Jednym z nich jest czekoladowe serum BINGOSPA z kolagenem i retinolem, polecane szczególnie kobietom po 40 roku życia.

Głównym składnikiem jest czekolada wytwarzana z ziarna kakaowca Theobroma Cacao. Zawiera wiele cennych substancji o działaniu odmładzającym, a przy okazji nadaje kosmetykowi lekkości i puszystości. W składzie znajdziemy też przeciwutleniacze, które walczą z wolnymi rodnikami i spowalniają procesy starzenia się skóry.

Za napięcie i elastyczność odpowiada również retinol – to czysta forma witaminy A o udowodnionym działaniu anti-aging. Stymuluje komórki skóry do odnowy, pobudza produkcję kolagenu, a także zapobiega tworzeniu się rozstępów i cellulitu. Jeśli będziemy dość zdyscyplinowane, wkrótce zobaczymy pierwsze efekty działania serum. No i ten obłędny zapach!

Borowina w tołpa dermo body slim

Gdy do komórek dociera za mało tlenu i substancji odżywczych, skóra robi się wiotka. Ponadto w ciele gromadzą się nie tylko toksyny, ale też woda powodująca obrzęki i opuchnięcia. Rezultat? Wyglądamy, jakbyśmy miały parę kilo więcej. Jeżeli chcemy poprawić jakość skóry i wygląd sylwetki, pomoże nam w tym koncentrat modelujący tołpa.®

Jego zaletą jest to, że silnie wyszczupla i liftinguje ciało, przywracając uczucie lekkości. Po pierwsze, aktywnie spala tkankę tłuszczową oporną na działanie ćwiczeń czy diety – także tę w okolicy bioder i na brzuchu. Po drugie, eliminuje efekty niechcianych boczków oraz napina luźną skórę brzucha, ud, pośladków i ramion.

W składzie tego produktu znajdziemy borowinę – odmianę torfu, która już w dawnych czasach była stosowana w kąpielach zdrowotnych. Ma silne działanie detoksykujące, a do tego usprawnia mikrokrążenie. Stosując wyszczuplający koncentrat możemy zredukować zbędne centymetry i wymodelować sylwetkę. To świetne wsparcie przy kuracji odchudzającej!

Olejki i spirulina w Lili&Mu

Wiotkość skóry to problem nie tylko dojrzałych pań, ale również mam po porodzie. W czasie ciąży zmienia się kształt ciała, brzuszek się powiększa, a piersi przygotowują się do laktacji. To zupełnie normalne zjawisko, ale często bywa źródłem zaniżonej samooceny. Dlatego z pomocą przychodzi balsam do ciała dla mam Lili&Mu, który intensywnie pielęgnuje skórę.

Jego przyjemna konsystencja doskonale się rozprowadza i szybko wchłania. Po wniknięciu w naskórek, skóra staje się optymalnie nawilżona, bardziej sprężysta i jędrniejsza. Zaletą tego balsamu jest oczywiście naturalny i bezpieczny skład. Na liście komponentów znajdziemy natłuszczające masło shea – przyspiesza regenerację i zmniejsza przebarwienia. Nie tylko wzmacnia barierę ochronną skóry, ale i zabezpiecza ją przed utratą wody i promieniami UV.