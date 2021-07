Urządzamy wygodną kuchnię: co brać pod uwagę podczas wyboru blatów kuchennych?

Szerokość, głębokość i grubość blatu kuchennego

Kolejną kwestią, jaką należy mieć na uwadze, urządzając wygodną kuchnię, jest głębokość, szerokość i grubość blatu kuchennego. Szczególnie istotny jest pierwszy spośród wymienionych parametrów, ponieważ przekłada się na powierzchnię roboczą. Chcąc zapewnić sobie komfort podczas przygotowywania posiłków, należy zadbać o to, by główny blat kuchenny miał co najmniej 90-120 cm szerokości, choć tak naprawdę im więcej, tym lepiej. Co do głębokości, absolutnym standardem jest 60 cm (taką głębokość ma zresztą większość sprzętów i szafek). W kwestii grubości, najpopularniejsze wymiary to 2,8 i 3,8 cm.