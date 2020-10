WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Seks i Związki + 3 sekszwiązkilibido Patrycja Ceglińska 2 godziny temu Usłyszała, że w łóżku jest jak kłoda. "Czułam wstyd przed własnym chłopakiem" Różnica w poziomach libido między partnerami często wywołuje dyskusje. Kobiety obwiniają się o to, że nie spełniają wymagań swoich ukochanych i że to z nimi jest coś nie tak. - Często kobietom każe się dostosowywać do męskich norm - mówi w rozmowie z WP Kobieta Joanna Keszka. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Czy istnieją "oziębłe kobiety"? (123RF) Seks często bywa tematem spornym w relacjach. Nie wszyscy są w stanie swobodnie mówić o swoich uczuciach, emocjach i potrzebach, a to nie pomaga w budowaniu trwałego i satysfakcjonującego związku. Jedną z najczęstszych przyczyn dyskusji na temat pożycia seksualnego jest różnica w poziomie libido. Co zrobić w sytuacji, gdy nasz partner znacznie częściej ma potrzebę uprawiać seks niż my? Jak reagować na złośliwe komentarze najbliższej osoby? Ostatnio w przestrzeni publicznej coraz częściej mówi się o "oziębłych kobietach". Z wpisów i wypowiedzi dostępnych w mediach można wywnioskować, że oziębła kobieta to taka, która nie ma potrzeby uprawniania seksu tak często jak jej partner. - Często kobietom każe się dostosowywać do męskich norm. To zaczęło się bardzo dawno temu. Kiedyś było takie określenie jak "oziębła kobieta", czyli kobieta, która miała mniejszą ochotę na seks niż jej partner. "Erotomanki" to z kolei dziewczyny, które mają większe libido niż ich mężczyźni. Oba te określenia są pejoratywne i oznaczają, że coś z kobietami jest nie tak. Oziębłość trzeba leczyć, erotomanki tym bardziej muszą skonsultować się z kimś. Niestety, to wciąż funkcjonuje w seksie – mówi w rozmowie z WP Kobieta ekspertka w dziedzinie kobiecej seksualności, Joanna Keszka. "Jesteś jak kłoda" Matylda z Wrocławia, która obecnie jest w szczęśliwym związku, przyznała w rozmowie z WP Kobieta, że w poprzednich relacjach bywało, że czuła się niekomfortowo. Jeden z jej partnerów miał znacznie częściej ochotę na seks i wymagania niczym z filmów pornograficznych. - Nie raz usłyszałam, że w łóżku jestem jak kłoda, bo nie miałam ochoty robić tego, co on. Próbowałam się komunikować i mówiłam, że nie wszystkie pozycje są dla mnie przyjemne i że nie mam ochoty na seks kilka razy dziennie. Spotkałam się z brakiem zrozumienia i nieprzyjemnymi odzywkami w moją stronę. To tylko pogłębiało problem i sprawiało, że czułam nawet wstyd, aby się rozebrać przed moim własnym chłopakiem – wyznaje. Kamila Lynn z kolei zdaje sobie sprawę, że poziom jej libido w dużej mierze zależy od poczucia bezpieczeństwa w związku i relacji z partnerem. Nie zawsze jest na takim samym poziomie jak u jej partnera, ale doskonale wie, z czego to może wynikać. - W moim przypadku libido spadło, gdy związek zaczął się wypalać. Były partner do niczego się nie przykładał, niczego nie ratował, co kompletnie obrzydziło mi seks i pociąg fizyczny. Przez rok czasu czułam się wręcz aseksualna. Kiedy zmieniłam partnera, to nowe uczucie odmieniło to na dobre. U mnie popęd seksualny napędzają uczucia i miłość – wyznaje. Kasia z Radomia usłyszała, że jest oziębła od swojego męża, kiedy odmówiła seksu po narodzinach syna. - Przed ciążą nie miałam problemu z poziomem libido i z mężem byliśmy zgrani w kwestii seksu. Kiedy na świat przyszedł Teoś, coś się zmieniło. Czułam się niewyspana, przytłoczona odpowiedzialnością, masą obowiązków. Mimo, że mąż bardzo mi pomagał i starał się mnie odciążyć w każdym możliwym momencie, to seks był ostatnią sprawą, o której myślałam po nakarmieniu i położeniu dziecka spać. Usłyszałam, że jestem oziębła i że odstawiłam partnera na drugi plan. Tak nie było, ponieważ potrzebowałam bliskości, ale w innej formie. Wolałam się przytulać, posiedzieć razem i porozmawiać – powiedziała w rozmowie z WP Kobieta. Kasia zaznaczyła, że trudno jej było porozmawiać z partnerem szczerze na ten temat, ale wiedziała, że jak tego nie zrobi, to problemy w ich relacji mogą się skumulować. - Po długiej rozmowie wiele się zmieniło. Mąż nie naciska na seks tak bardzo i nie obraża się, gdy mówię, że nie czuję się na siłach. Często mnie zaskakuje i decyduje się zrobić coś tylko dla mnie – dodaje. "Nie istnieje norma libido" - Kobiety martwią się tym, że nie pasują do mężczyzn. Trzeba jednak zrozumieć, że każdy z nas ma inne libido. Nie ma czegoś takiego jak norma. Trzeba się odpowiednio dobrać lub przegadać tę kwestię. Są osoby, którym wystarcza seks raz w tygodniu lub raz w roku i to jest w porządku, jeżeli uczciwie komunikujemy to partnerowi. Można się kochać codziennie albo kilka razy dziennie, ale trzeba powiedzieć przy wchodzeniu w stały związek, że seks jest dla nas ważny - wyjaśnia ekspertka Joanna Keszka. Libido nie jest stałe i zmienia się w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy. - Libido związane jest z naszym samopoczuciem, zdrowiem, z tym jak wygląda nasza relacja z partnerem, czy urodziło się dziecko, czy mamy stres, czy zaczęliśmy nową pracę, czy właśnie ją straciliśmy… Libido nie jest dane raz na zawsze. Prowadziłam warsztaty dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku i okazało się, że osoby 60+ powiedziały, że mają największe libido w swoim życiu. Zaczęłam drążyć temat i okazało się, że ci ludzie w końcu mogli się wyspać. Dzięki temu mieli czas, aby uprawiać seks rano po kawie. A nie tak jak my zabiegani, zagonieni, uprawiamy seks wieczorem po całym męczącym dniu. Libido jest częścią naszego życia i dużo o nas mówi. Ogromny wpływ na naszą seksualność ma edukacja seksualna już na wczesnym etapie. Wtedy możemy obserwować zmiany w ciele, dzięki czemu lepiej zrozumiemy swoje potrzeby. - Okres dojrzewania to jest moment, kiedy wszyscy interesują się cielesnością. Wchodzimy w dorosłość jako osoby ciekawe seksualności. Ale po drodze dzieją się różne rzeczy. Niektórzy rozwijają to zainteresowanie i eksperymentują w seksie. Inni z powodów religijnych, moralnych, społecznych nie akceptują swojej seksualności, nie przyglądają się jej. To często dotyczy kobiet, które myślą, że pochwa to jest takie terytorium na mapie naszego ciała, które one udostępnią partnerowi i on jak książę pojawi się i zapewni im orgazmy. To nie jest tak, że jak znajdziemy partnera z odpowiednim penisem, to on nas rozbudzi i zaspokoi. Joanna Keszka podkreśla, że bardzo ważna jest komunikacja i zadbanie o swoje potrzeby. Każdy powinien mówić o tym, co sprawia mu przyjemność, a co nie. - My same musimy zadbać o swoją seksualność, mówić, czego potrzebujemy. Brak komunikacji powoduje, że kobiety obwiniają siebie o to, że coś jest nie tak albo zmuszają się do seksu, który nie sprawia im przyjemności. Wkładanie penisa do pochwy to nie jest odpowiedź na wszystkie nasze erotyczne pytania. Prawda jest taka, że głowy nie oszukamy i nasze ciało się zamyka, a libido spada. Kobiety często porównują swoje libido do libido partnera, co nie jest dobre dla żadnej ze stron. Tak jak zawsze najważniejsza jest odpowiednia komunikacja i zrozumienie dla potrzeb drugiej strony. - Kobiety nie powinny obwiniać się w seksie, bo to nikomu nie służy. Przede wszystkim powinniśmy nauczyć się i myśleć o kobietach dobrze. Kiedy partner ma większe potrzeby i powie nam: "Jesteś oziębła, musisz się leczyć", to tylko pogłębi problem. Bądźmy dla siebie dobrzy. To nie jest łatwy temat, ale rozmawiajmy. Dodajmy do tego czułość, troskę, a nie chęć kontroli, wykorzystywania i udowadniania, kto w tym związku rządzi. Seks naprawdę łączy ludzi - dodaje Keszka. 