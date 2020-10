WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 5 polskie uzdrowiskauzdrowiskagdzie wypocząć?sgurpsenatoria 1 godzinę temu Artykuł sponsorowany Uzdrowiska – miejsca, które leczą Polskie uzdrowiska cieszą się wysoką renomą nie tylko w kraju, ale i na świecie. Zawdzięczają to nie tylko unikatowej ofercie usług leczniczych, ale przede wszystkim wysokiemu poziomowi oferowanych usług leczniczych, hotelowych i gastronomicznych. Uzdrowiska zostały bardzo hojnie wyposażone w surowce naturalne o niezwykłych właściwościach leczniczych. Matka Natura nie poskąpiła im darów, w związku z czym to właśnie do nich kieruje się najwięcej potrzebujących odnowy biologicznej turystów. Czego mogą się w nich spodziewać? Podziel się Uzdrowiska – miejsca, które leczą (materiały partnera) Latoszyn – siarka, której zapachu nie poczujesz materiały partnera (materiały partnera) Historia Latoszyna sięga czasów słowiańskich, a właściwości lecznicze jego wód są znane od wieków. Mimo swego stosunkowo krótkiego statusu uzdrowiska, kurort ten cieszy się niezwykłym zainteresowaniem ze względu na unikalne właściwości lecznicze wód, które zostały ponownie docenione, po niemalże 80-ciu latach niebytu. Dzięki nim uzdrowisko cieszy się wysoką renomą aż po dziś dzień. Latoszyńskie wody siarkowe, z walorów których mogą korzystać turyści, wykazują silne działanie regeneracyjne i pielęgnacyjne. Kąpiele w nich szczególnie poleca się osobom zmagającym się z chorobami skórnymi, ale i nie tylko! Zawarta w wodzie siarka odmładza i regeneruje. Redukuje powstawanie zmarszczek, niweluje przebarwienia oraz ujędrnia i uelastycznia skórę. Siarka ma również zbawienne działanie dla cery dotkniętej problemem związanym z trądzikiem. W dodatku korzystnie wpływa na samopoczucie osób zmagających się z reumatyzmem i bólami stawów. Co więcej - siarka, która od zawsze kojarzy się z nieprzyjemnym zapachem, w tym miejscu wyjątkowo nie trąci jajkiem. Basen rehabilitacyjny, wybudowany w oparciu o najnowsze technologie, został wyposażony w system wentylacji. Ten z kolei umożliwia usunięcie nieprzyjemnego zapachu siarkowodoru - przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej zawartości leczniczych siarczanów w wodzie kąpielowej. Po skończonych kąpielach, można się tu również leczyć siarką od wewnątrz - wybierając się do miejscowej pijalni wody. Ponadto w bogatej ofercie uzdrowiska znajdują się także tężnie solankowe. A wszystko to, by uprzyjemnić pobyt przyjeżdżającym do kurortu turystom. Długopole-Zdrój – zdrowie przez wodę materiały partnera (materiały partnera) Ta położona w Kotlinie Kłodzkiej miejscowość urzeka pięknymi krajobrazami. Odkrycie pierwszego ze źródeł sięga XVI wieku, kiedy to w trakcie zawału w jednej ze sztolni przypadkowo natrafiono na żyłę wodną. To wydarzenie przesądziło o losach kurortu – niecałe 250 lat później wybudowano pierwszy dom zdrojowy. Od tamtej pory uzdrowisko słynie z wód mineralnych, które wykorzystywane są zarówno w trakcie przeprowadzania kuracji pitnej jak i do kąpieli. Znakomite parametry źródeł powodują, że nawet kilkudniowe kuracje poprawiają samopoczucie i zdrowie na długi czas. Wyjątkowość tamtejszych wód tkwi w ich szczególnym składzie chemicznym. Są to wysoko zmineralizowane szczawy wodorowęglanowo–wapniowo–magnezowo–sodowe, krzemowe i żelaziste z dużą zawartością dwutlenku węgla. Mają one silne działanie przeciwzapalnie, niwelują niedobory żelaza, zwiększają poziom hemoglobiny i erytrocytów, oraz korzystnie wpływają na odporność organizmu. Długopole-Zdrój jest największym ośrodkiem rehabilitacyjnym dla osób chorych na wirusowe zapalenie wątroby. Zabiegi rehabilitacyjne polecane są także osobom ze schorzeniami narządów ruchu, naczyniowych oraz cukrzyków. Z myślą o poprawie zdrowia swoich kuracjuszy, kurort udostępnia kurację wodami pitnymi w formie bezpłatnej. Z usług Pijalni Uzdrowiskowej może skorzystać każdy. Świetną renomą cieszy się także zakład przyrodolecznictwa „Karol”, który oferuje szeroki wachlarz wykonywanych zabiegów specjalistycznych, przeprowadzanych pod okiem ekspertów oraz w warunkach sprzyjających relaksowi. Rabka-Zdrój - oczyszczająca solanka materiały partnera (materiały partnera) Miejscowość ta gości kuracjuszy z całej Polski już od ponad 100 lat. Znakomitą renomę zdobyła dzięki unikatowym solankom i zapierającym dech w piersiach krajobrazom. Specyficzny mikroklimat kurortu wpływa korzystnie na samopoczucie i zdrowie przyjezdnych. Dzięki bogatemu i niepowtarzalnemu składowi Rabczańska Solanka wykazuje silne działanie oczyszczające, przeciwzapalne i antybakteryjne, co sprawia, iż wykorzystywana jest do kąpieli zdrowotnych i inhalacji. Z myślą o osobach, dla których ważna jest pielęgnacja skóry i wysoka jakość produktów, stworzono linię kosmetyków solankowych. Stosować je mogą osoby zmagające się z problemami dermatologicznym oraz te, których one nie dotyczą. Kosmetyki dostosowane są do pielęgnacji skóry normalnej i wrażliwej, a zawarta w nich sól pomaga także w leczeniu chorób dróg oddechowych, reumatycznych, kardiologicznych i wielu innych.

W Rabce-Zdrój można nie tylko odpocząć, ale i skutecznie się zregenerować. Jeżeli planujesz weekendowy wypad do tego kurortu – specjalnie z myślą o Tobie przygotowaliśmy konkurs. Do wygrania pobyt w cieszącym się znakomitą renomą Hotelu Rabczański Zdrój Medical SPA. Ulokowany w centrum uzdrowiska sprawi, że będziesz mógł w pełni korzystać z uroków okolicy. Jaworze – unikalny mikroklimat materiały partnera (materiały partnera) Olbrzymią wartością Jaworza są niepowtarzalne walory przyrodnicze, stanowiące fundament oferty tworzonej z myślą o turystach. Jaworze ma piękne tradycje uzdrowiskowe, zapoczątkowane przez znamienitą szlachecką rodzinę Saint Genois d'Anneacouert. Hrabia Maurycy Saint Genois stworzył tu pierwsze w Beskidzie Śląskim uzdrowisko. Jego renoma sięgała daleko ponad granicami zaborów. Za sprawą odkrytych w XIX wieku źródeł wód bogatych w sole jodowo-bromowe, miejscowość stała się uzdrowiskową mekką, do której tłumnie przybywali kuracjusze. Sanatorium w Jaworzu, odwiedzało wiele sław kultury i sztuki jak Maria Konopnicka czy Julian Tuwim. Także obecnie jest to ważny ośrodek rehabilitacyjny dla osób z problemami ruchowymi. W sercu Jaworza zachowało się kilka obiektów pamiętających złote czasy uzdrowiska. Miejscowość nadal pielęgnuje tradycje uzdrowiskowe i stara się odzyskać status uzdrowiska. Unikalny mikroklimat Jaworza zalecany jest osobom cierpiącym na choroby układu oddechowego, układu krążenia, narządu ruchu, a także zaburzenia neurologiczne i dolegliwości związane z przemianą materii. W zabytkowym parku znajdują się, cieszące się dużą popularnością wśród kuracjuszy - tężnia i fontanna solankowa. Ustroń – tradycja, która ma ponad 200 lat! Początki uzdrowiskowa w tej miejscowości sięgają już XVII wieku, kiedy odkryto lecznicze właściwości serwatki… To właśnie wtedy kurort ściągnął na siebie uwagę całej Europy tzw. „kuracjami serwatkowymi”, które bardzo szybko zyskały na popularności. Jednak to jeszcze nie wszystko… Niecałe 100 lat później w trakcie przeprowadzanych prac nad budową huty żelaza, odkryto lecznicze właściwości tutejszych źródeł. Bogata oferta zabiegów leczniczych oraz usług z zakresu SPA&Wellness z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę turystów, którzy chcą się nacieszyć wypoczynkiem na najwyższym poziomie. Spośród wielu zabiegów na szczególną uwagę zasługuje hydroterapia, która uznawana jest za najstarszą metodę leczniczą. W swojej bogatej ofercie Ustroń posiada również m.in. zabiegi borowinowe, solanki, torfy oraz peloidy. Przyjeżdżający do miasta turyści mogą nie tylko skutecznie poradzić sobie ze schorzeniami, ale i przede wszystkim - wypocząć. Kołobrzeg – solanka doceniana od wieków Historia Kołobrzegu zaczyna się od solanki, co zresztą potwierdziły liczne odkrycia archeologiczne, jakie miały miejsce w tym regionie. Solniska, które dały początek miastu, do dziś dnia cieszą się ogromnym powodzeniem. Powstały metodą odparowania, a za ich największe skupisko po dziś dzień uważa się okolice Wyspy Solnej. To właśnie z ich powodu na północy wyspy założono w VII w. osadę. Poza solą ziemia kołobrzeska ofiarowała swoim mieszkańcom jeszcze jedno bogactwo naturalne - borowinę. Wydobywana na terenie uzdrowiska, słynie ze swoich cennych składników biologicznych, które mają lecznicze działanie na schorowane narządy ruchu oraz choroby reumatyczne. Zawarte w niej sole i kwasy organiczne, działają przeciwzapalnie i bakteriobójczo, co z kolei poprawia ukrwienie skóry. Okłady borowinowe zaleca się również cierpiącym na dolegliwości układu pokarmowego. Ciechocinek – sól, która leczy Z myślą o wszystkich wielbicielach relaksu i zabiegów z zakresu SPA &Wellness, uzdrowisko stworzyło szeroką ofertę usług związanych z odnową biologiczną. Uważane za największe bogactwo naturalne Ciechocinka sole, posiadają niezrównane właściwości lecznicze. A wszystko to dzięki zawartych w nich dużych ilościach magnezu, żelaza, chlorku sodu, związków wapnia, jodu i wielu innych mikroelementów. Unoszące się w kurorcie drobinki solanki, aż czuć w powietrzu. Wdychane w trakcie spacerów, korzystnie działają na choroby układu oddechowego i tarczycy. Jednak na tym jeszcze nie koniec - solankę transportuje się z tężni do Warzelni Soli, gdzie następnie podgrzewa się ją w celu skrystalizowania. W trakcie tego procesu wytrącone kryształki osiadają na dnie zbiorników. Następnie starannie selekcjonowane, suszone i pakowane trafiają na rynek pod nazwą ciechocińskiej soli warzonej. Efektem ubocznym tego procesu jest również szlam i ług leczniczy. Produkty te nie mają sobie równych - dostępne w aptekach na terenie całego kraju, polecane są w trakcie zabiegów SPA przeprowadzanych w domowym zaciszu. Więcej na temat tego i innych uzdrowisk, można dowiedzieć się tutaj. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku