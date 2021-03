WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Moda + 3 kwas hialuronowynawilżanie skórykosmetyki nawilżające Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 03-03-2021 12:51 Materiał partnera: Vitama Nature Vitama Nature - Recenzja kwasu hialuronowego w tabletkach Kwas hialuronowy występuje najczęściej w formie roztworu wodnego lub preparatu do stosowania zewnętrznego. Na rynku pojawiły się jednak kapsułki z kwasem hialuronowym, które dogłębnie nawilżają skórę i chronią przed jej przedwczesnym starzeniem. Ich producent, Vitama Nature, to firma promująca stosowanie naturalnych rozwiązań popartych przez naukę oraz badania. Dba o jakość produktu wyrażoną za pomocą wysokiej zawartości substancji czynnych w każdej kapsułce. Vitama Nature zwraca uwagę na czystość składów, dlatego stosuje ich standaryzację i całkowicie wyklucza małowartościowe, lub zbędne wypełniacze. Share Vitama Nature - Recenzja Kwasu hialuronowego w tabletkach Źródło: materiały partnera Kwas hialuronowy od Vitama Nature stanowi naturalne uzupełnienie niedoboru tego składnika dla osób po 25 roku życia. To przetestowana formuła, która przeznaczona jest do codziennego stosowania w celu osiągnięcia efektu nawilżonej, jędrnej i młodej skóry. Kwas hialuronowy w tabletkach od Vitama Nature Kwas hialuronowy od Vitama Nature występuje w postaci kapsułek. Każda kapsułka zawiera nawet 400 mg niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego oraz 40 mg ekstraktu z żywicy kadzidłowca indyjskiego standaryzowanego na 60% kwasu bosweliowego. Takie stężenie składników aktywnych oraz ich wysoka zawartość w każdej dawce (97,72%) pomaga w utrzymaniu jędrnej i dobrze nawilżonej skóry przez długi czas. Dobrze przyswajalny preparat ze sklepu internetowego vitamanature.pl pozwala naturalnie uzupełnić niedobory kwasu hialuronowego w organizmie. W kapsułce zastosowano także ekstrakty uzupełniające, które mają za zadanie zwiększyć efekt odmłodzenia skóry: Ekstrakt z żywicy kadzidłowca indyjskiego (Boswellia serrata) obniża ilość wytwarzanego sebum, działa antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwzapalnie. Jego stosowanie poprawia elastyczność skóry i przeciwdziała zbyt szybkiemu starzeniu się skóry. Ekstrakt z owocu awokado (Persea gratissima gaertn) przyspiesza proces regeneracyjny komórek, ma właściwości antyoksydacyjne oraz przeciwzmarszczkowe. Dodatkowo, działa też korzystnie na zwiększanie sprężystości skóry i pomaga poprawić jej odporność na negatywne czynniki zewnętrzne. Stosowanie kwasu hialuronowego od Vitama Nature jest nieinwazyjnym sposobem na poprawę kondycji skóry. Każda kapsułka dostarcza do organizmu aż 400 mg hialuronianu sodu wykazującego się wysoką przyswajalnością. Produkt działa od wewnątrz i pomaga w naturalny sposób zniwelować negatywne skutki niedoboru kwasu hialuronowego w organizmie. Jak działa kwas hialuronowy? Kwas hialuronowy (HA) to istotny związek chemiczny, który jest wytwarzany w komórkach tkanki łącznej, w tkance podskórnej. Dlaczego utrzymywanie wysokiego poziomu kwasu hialuronowego w organizmie jest tak ważne? Ponieważ składnik ten zapewnia optymalne nawilżenie skóry i bierze udział w transporcie jonów oraz innych ważnych substancji odżywczych w skórze. Przez niedobory kwasu hialuronowego skóra traci swoją jędrność i elastyczność. Na jej powierzchni pojawiają się zmarszczki i bruzdki, które powodują, że twarz wygląda na starszą i bardziej zmęczoną. Podstawową przyczyną zmniejszania zasobów kwasu hialuronowego jest upływający czas – wraz z wiekiem jego ilość w organizmie spada. Jest to zupełnie naturalny proces, który rozpoczyna się już po 25 roku życia i może prowadzić do całkowitego zaniku kwasu hialuronowego w naskórku już ok. 80 roku życia. Kwas hialuronowy jest jednym ze skuteczniejszych środków na poprawę wyglądu skóry. Przeciwdziała zjawisku degeneracji włókien kolagenowych, którego efektem jest wysuszanie i wiotczenie skóry. Chroni także przed szkodliwymi promieniami UV i tworzy barierę przed infekcjami bakteryjnymi. Działanie kwasu hialuronowego jest nieocenione dla osób, które chciałyby jak najdłużej cieszyć się skórą wolną od zmarszczek. Naturalny wpływ kwasu hialuronowego na nawilżenie skóry Kwas hialuronowy występuje naturalnie we wszystkich tkankach oraz płynach ustrojowych w organizmie człowieka. W skórze znajduje się ponad 50% jego całkowitej ilości. Łącząc się z molekułami wody, skóra zyskuje odpowiednie nawilżenie odpowiadające za zdrowy, młody i promienny wygląd. Kwas hialuronowy redukuje przeznaskórkową utratę wody, dzięki czemu skóra nie ulega przesuszeniu i stopniowo odzyskuje prawidłowy poziom nawilżenia. HA powoduje także zwiększenie przepuszczalności naskórka i powoduje, że działanie innych, towarzyszących mu składników aktywnych jest jeszcze silniejsze. W kwasie hialuronowym Vitama Nature dotyczy to ekstraktu z żywicy kadzidłowca indyjskiego oraz ekstraktu z owocu awokado. Dzięki właściwościom kwasu hialuronowego przeciwzmarszczkowe i przeciwzapalne działanie tych składników może być mocniejsze. Stosowanie kwasu hialuronowego przyczynia się do zwiększenia absorpcji wody w skórze. Jak to możliwe? Jedna cząsteczka tego cudownego składnika ma zdolność do wiązania nawet 250 cząsteczek wody. Oznacza to więc, że jedna, mała cząsteczka kwasu hialuronowego może wchłonąć ilości wody przekraczające do 1000 razy jej własną masę. Każdego dnia aż 30% cząsteczek kwasu hialuronowego ulega rozpadowi, dlatego stosowanie preparatów uzupełniających te ilości jest jak najbardziej wskazane, by cieszyć się dobrym nawilżeniem skóry. materiały partnera Vitama Nature - Recenzja Kwasu hialuronowego w tabletkach Źródło: materiały partnera Kwas hialuronowy – sekret promiennej młodości Odmładzające właściwości kwasu hialuronowego mają związek z jego działaniem nawilżającym. Wewnętrzne nawodnienie skóry właściwej zapobiega wiotczeniu skóry i występowaniu zmarszczek. Regularne stosowanie nieinwazyjnych środków doustnych (np. kapsułek) z kwasem hialuronowym pomaga zwiększyć produkcję tego związku w organizmie i przeciwdziała jego nadmiernej utracie. To nawilżające działanie kwasu hialuronowego powoduje naturalną poprawę struktury skóry, przywracając równocześnie jej elastyczność i objętość. Obserwując budowę skóry starzejącej się i porównując ją do skóry młodej, można zaobserwować, zjawiska takie jak: • zmniejszenie ilości kwasu hialuronowego • zmniejszenie ilości włókien kolagenowych • pogorszenie wiązania strukturalnego między naskórkiem a skórą właściwą Kwas hialuronowy ma zdolność do stymulowania produkcji kolagenu, dlatego pozwala na naturalne ujędrnianie i wygładzanie skóry. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu kwasu hialuronowego poprawia też odporność oraz wytrzymałość tkanek w zetknięciu z siłami powodującymi odkształcenia na skórze. Dlatego HA jest postrzegany często jako tarcza ochronna przed zmarszczkami– w tym także zmarszczkami mimicznymi. Jakie jeszcze cenne właściwości oferuje kwas hialuronowy? Kwas hialuronowy ma zdolności regenerujące i przeciwzapalne, dlatego przyspiesza gojenie się stanów zapalnych powstających na skórze w związku z trądzikiem. Pomaga także uchronić się przed wystąpieniem nieestetycznych blizn potrądzikowych i nawilża skórę wysuszoną przez stosowanie wielu różnych preparatów zewnętrznych. Stosowanie kwasu hialuronowego okazuje się także pomocne w przypadku wystąpienia zaczerwienień spowodowanych nadmierną ekspozycją skóry na promienie UV. Kwas hialuronowy przynosi ulgę dla dolegliwości związanych z poparzeniem i chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, których ilość w organizmie zwiększa się na skutego promieniowania UV. Warto też pamiętać, że kwas hialuronowy ma znaczenie dla produkcji elastyny i kolagenu, czyli podstawowych białek, które budują tkankę łączną skóry i decydują o jej elastyczności i sprężystości. Przeważająca ilość kwasu hialuronowego występuje w skórze właściwej. Oprócz tego kwas hialuronowy znajduje się także w mazi stawowej, ścianach naczyń krwionośnych oraz ciele szklistym oka. Ze względu na swoje właściwości nawilżające, kwas hialuronowy stosowany jest na stałe w okulistyce, ortopedii, stomatologii i otolaryngologii. Jak stosować kwas hialuronowy, żeby zauważyć efekty? Stosowanie kwasu hialuronowego można rozpocząć już w wieku 25 lat. Jest to wskazane szczególnie w przypadku, gdy obserwujemy zbyt niskie nawilżenie lub nawet przesuszenie skóry. Po kwas hialuronowy można sięgnąć także przy utracie jędrności skóry lub pogorszeniu jej kolorytu. W zależności od rodzaju produktu zawierającego kwas hialuronowy, jego stosowanie będzie się różnić. Wybierając kwas hialuronowy w kapsułkach, zawsze należy dostosować się do zaleceń wskazanych na ulotce produktu. Samodzielne zwiększanie dawki nie skróci czasu oczekiwania na efekty. Aby uniknąć wystąpienia niepożądanych efektów ubocznych, najlepiej zawsze przyjmowanie ilości wskazane przez producenta. U dorosłego człowieka zawartość kwasu hialuronowego w organizmie wynosi średnio 15 g, przy czym 1/3 z tego podlega ciągłej wymianie spowodowanej degradacją I syntezy. Biorąc pod uwagę ciągłe zużywanie się kwasu hialuronowego, stosowanie preparatów z tym związkiem powinno mieć charakter systematyczny i ciągły. Nawet kilka tygodni od rozpoczęcia stosowania suplementów z odpowiednią ilością kwasu hialuronowego może skutkować zauważalnym efektem nawilżenia i ujędrnienia skóry. Jakie rezultaty można osiągnąć, stosując kwas hialuronowy? Systematyczne stosowanie kwasu hialuronowego pozwala zauważyć efekty takie jak: • Większa elastyczność skóry • Spowolnienie procesu starzenia się skóry • Lepsze nawilżenie i odżywienie skóry • Spłycenie bruzd i zmarszczek • Szybsza regeneracja skóry • Widocznie młodsza i zdrowsza skóra Rezultaty stosowania produktów z kwasem hialuronowym są uzależnione przede wszystkim od dokładnego działania poszczególnych preparatów. Dlatego warto zwracać uwagę na czystość składów i zawartość substancji czynnych w wybranych produktach. W kwasie hialuronowym od Vitama Nature jest to niemal 98% substancji aktywnych, co pozwala wnioskować, że w preparacie znajduje się wysoka ilość składników kluczowych dla poprawy kondycji skóry. Oznacza to także brak syntetycznych dodatków, które mogłyby obniżyć wchłanialność kwasu hialuronowego w organizmie. Zasoby kwasu hialuronowego wyczerpują się każdego dnia, ale uzupełnianie tego ,,eliksiru młodości" pomoże zadbać o skórę i pielęgnować ją w naturalny i spektakularnie efektywny sposób. Materiał partnera: Vitama Nature