W czym spać w ciąży? Rady dla przyszłych mam dotyczące mody ciążowej Wokół mody ciążowej narosło wiele mitów. Jedni twierdzą, że to zbędny dodatek, który szybko traci swoją funkcjonalność. Drudzy – że to ubrania must have każdej przyszłej mamy. Jaka jest prawda? W czym powinna spać kobieta w ciąży? Czy istnieje jakaś bielizna nocna, którą trzeba mieć na szczególnej uwadze? Odpowiadamy. Podziel się W czym spać w ciąży? Rady dla przyszłych mam dotyczące mody ciążowej (materiały partnera) Bielizna nocna w ciąży – hit czy kit? Zdania na temat tego, czy bielizna ciążowa jest koniecznością, są podzielone. Dla wielu jest to rodzaj luksusu, na jaki można sobie pozwolić, ale nie trzeba. Trudno się temu zresztą dziwić, bo mało kto lubi kupować ubrania, które będą w użyciu tylko przez kilka miesięcy... Ale czy tylko o to się rozchodzi? Pewną wskazówką na temat funkcjonalności i sensu inwestowania w modę ciążową może być zdanie lekarzy. Są oni zgodni co do tego, że istnieją fasony i materiały, które mogą wpływać nie tylko na komfort, ale również na zdrowie przyszłej mamy. Odradzane są np. materiały sztuczne, które mają słabą przepuszczalność powietrza i w związku z tym sprzyjają rozwojowi bakterii. Dla kobiet w ciąży powinno to być szczególnie istotne, bo właśnie w tym okresie ryzyko wystąpienia groźnych infekcji intymnych jest bardzo wysokie. Oznacza to, że bielizna w ciąży – zarówno na co dzień, jak i nocna – nie powinna być wybrana z doskoku, bez przemyślenia. materiały partnera (materiały partnera) W czym spać w ciąży? Na początek warto zastanowić się, jakie opcje do spania mamy do wyboru. Zasadniczo są to dwie: piżama i koszula nocna. Obie mają swoje wady i zalety. Piżama – ciążowy komplet piżamowy składa się ze spodni i bluzki. Ich długość (tj. długość rękawków i nogawek) może być różna zależnie od modelu. Mogą to być zarówno propozycje na chłodne, jak i cieplejsze noce. Dużą zaletą piżam dla kobiet w ciąży jest to, że zapewniają dyskrecję. Dzięki temu doskonale sprawdzają się w szpitalu, chociaż mogą być problematyczne „w obsłudze", jeśli mama przejdzie operację i będzie mieć problemy z ubieraniem się. Warto także pamiętać, że źle dobrana piżama może wywoływać duży dyskomfort, zwłaszcza jeśli będzie uciskać okolice brzucha. Koszula nocna – ciążowa koszula zapewnia więcej swobody niż piżama. Z jednej strony jest to duża zaleta, bo im więcej swobody, tym większy komfort noszenia. Z drugiej, może być to również wada, bo zapewnia mniejszą dyskrecję np. podczas pobytu w szpitalu. Większość koszul ciążowych to modele, które są przeznaczone od razu do karmienia dziecka, przez co ich funkcjonalność jest dłużej aktualna. Piżamy tego typu trudniej jest znaleźć, więc rzadko są oczywistym wyborem. Warto natomiast podkreślić, że koszule nocne, nawet te z długim rękawem, mogą się nie sprawdzić o każdej porze roku. Najlepiej służą w sezonie wiosna/lato. Zarówno piżamy ciążowe, jak i koszule są dostępne w bardzo różnych wariantach. Nie zawsze są to modele, którymi warto zaprzątać sobie głowę, dlatego opłaca się wiedzieć, co może wpływać na jakość snu przyszłej mamy. Na co zwrócić uwagę? Materiał O ile fason nie ma ogromnego znaczenia, tak materiał może w dużym stopniu odpowiadać za to, czy kobieta w ciąży będzie dobrze sypiać. Co polecają specjaliści? Przede wszystkim bielizna nocna dla przyszłej mamy powinna być uszyta z surowców naturalnych np. bawełny, bambusa, lnu. Dopuszczalne są niewielkie domieszki materiałów sztucznych lub syntetycznych, ale ich zawartość nie powinna przekraczać 40%. To ważne, bo im mniej nienaturalnych dodatków, tym większe prawdopodobieństwo, że piżama / koszula nie podrażni skóry i zapewni odpowiednią termoregulację. Szczególnie polecane są modele uszyte z bawełny organicznej – materiał ten nie posiada żadnych sztucznych dodatków i jest bezpieczny dla alergików. Może to mieć bardzo duże znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy planujemy w tej samej bieliźnie karmić. Skóra niemowlęcia powinna mieć jak najmniejszą styczność ze sztucznymi materiałami. Reakcja alergiczna w tym wieku byłaby bardzo groźna! Przeznaczenie Wybierając bieliznę nocną na czas ciąży, warto się zastanowić, czy chcemy ją wykorzystać tylko w domu. Być może planujesz wybrany model założyć również podczas pobytu w szpitalu? Jeśli tak, zwróć uwagę na to, ile dyskrecji Ci zapewnia i czy łatwo tę piżamę / koszulę założysz bez pomocy osób trzecich. Polecane są koszule sięgające kolan (najlepiej z dekoltem ułatwiającym karmienie) lub piżamy z luźnymi spodenkami. Funkcjonalność Piżamy i koszule ciążowe rzadko kiedy są tworzone jedynie z myślą o spaniu. Dobre modele są niemalże od zadań specjalnych – sprawdzą się podczas ciąży, w trakcie pobytu w szpitalu i po porodzie np. do karmienia. Warto więc wybrać te pozycje, które: są wysokiej jakości

, posiadają dekolt ułatwiający karmienie ,

, są wytrzymałe. Szczególną uwagę należy zwrócić na drugi punkt, czyli rodzaj dekoltu. Sposób karmienia Na rynku istnieje co najmniej kilka dekoltów w koszulach / piżamach, które mają za zadanie ułatwić karmienie.

Są to m.in.: *dekolt kopertowy, *

zakładka ,

, ukryta kieszonka ,

, guziczki na dekolcie ,

zamki błyskawiczne na wysokości piersi. Przyszła mama powinna wybrać tę opcję, która zapewni jej najwięcej komfortu. Jest to więc decyzja bardzo indywidualna, bo zależna od upodobań. Natomiast największą popularnością cieszą się klasyczne guziczki i zakładka. Wygodne w użyciu są też zamki błyskawiczne, chociaż zawsze istnieje szansa, że mogą się zaciąć, uniemożliwiając w ten sposób swobodny dostęp do piersi. Szlafrok ciążowy – konieczny czy nie? W dyskusjach na temat bielizny nocnej dla kobiet w ciąży bardzo często pojawia się też szlafrok. No właśnie, czy jest on koniecznością? Tutaj również zdania są podzielone, jednak odpowiedź jest prosta: koniecznością nie jest, ale na pewno warto go mieć. Dlaczego? Szlafrok ciążowy jest tym elementem mody ciążowej, który może służyć przez wiele lat, nie tylko w trakcie ciąży. Oczywiście, aby nie był sezonowy, musi być również dobrej jakości. Niemniej, większość modeli można nosić jeszcze długo po porodzie. Dodatkowo, szlafrok po części rozwiązuje problem z wyborem ubrania do szpitala. Zawsze zapewni dużo dyskrecji, nawet jeśli przyszła mama ma przy sobie jedynie skąpą piżamę / koszulę. Z pewnością przyda się również w domu – zarówno podczas połogu, jak i w trakcie karmienia. Moda ciążowa 2020 Okres ciąży rządzi się swoimi prawami, ale niewątpliwie każda mama chce czuć się w tym czasie pięknie i modnie. Wybierając bieliznę nocną, warto więc mieć na uwadze aktualne trendy. Co jest najmodniejsze w tym roku? W tegorocznych kolekcjach dla kobiet w ciąży przeważa minimalizm. Sprawdzone, tradycyjne fasony zyskały nieco odświeżoną formę m.in. za pomocą koronek, falbanek i ściągaczy. Wszelkie nadruki są raczej niewielkie: delikatne i gustowne. W palecie kolorów przeważają zaś barwy pastelowe takie jak róż czy odcienie niebieskiego. Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź kolekcje ciążowe 2020 polskich producentów i zainspiruj się. Znajdziesz je na MissiSleepy.pl. Być może właśnie tam skompletujesz swoją wyprawkę do szpitala - https://missisleepy.pl/ciaza-i-macierzynstwo Artykuł sponsorowany