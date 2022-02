W oczekiwaniu na wiosnę

Mimo, że w tym roku nie daje się nam mocno we znaki, nawet łagodna zima to pora roku wyjątkowo wymagająca dla skóry. Częste zmiany temperatury wywołują naprzemienny skurcz i rozkurcz naczyń krwionośnych, co wzmaga problem pojawiania się "pajączków" i zaostrzenia objawów trądziku różowatego. Skóra jest narażona na zimno i wiatr, a jednocześnie na bardzo przesuszone powietrze w zamkniętych pomieszczeniach. Do tego w okresie zimowym zwykle przestajemy stosować ochronę przeciwsłoneczną, "...no bo przecież i tak nie ma słońca...". Nie jest to prawdą, gdyż najbardziej uszkadzające kolagen promienie to UVA, których natężenie nie zmniejsza się w zimie i przenika przez szyby.