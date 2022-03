W przedszkolach i żłobkach brakuje miejsc. "Nie wiem, jak to ma wszystko działać"

Pani Małgorzata chciała zapisać młodszą córkę do przedszkola, w którym jest już jej starsza córka. Okazało się to niemożliwe. - Zaczęłam pytać w kilku innych przedszkolach prywatnych, którymi moglibyśmy być zainteresowani. W dwóch okazało się, że rekrutacja na przyszły rok szkolny jest już zakończona i nie ma już miejsc. A w innym już rozpoczęli rekrutację na rok 2023/24. Próbowaliśmy też przenieść starszą córkę - brała udział w dwóch rekrutacjach, ale nie przeszła do kolejnego etapu w żadnej z nich.