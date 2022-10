W rytmie rocka – nowa kolekcja Rage Age na jesień-zimę 2022/2023

Po wielkim powrocie Rage Age prezentuje kolejną odsłonę, tym razem na jesień-zimę. Kontynuuje tym samym styl i estetykę obraną wiosenną kolekcją: inspiracje tkanką miejską, rock’n’rollem i dużo seksapilu! Propozycje polskiej marki to zdecydowanie wybory dla odważnych i pewnych siebie, ceniących niekonwencjonalne kroje i wyraziste stylizacje. Kolekcja na jesień-zimę 2022/2023 to esencja stylu milenium, stopklatka trendów prosto z ulicy i nostalgiczne powidoki starego rock’n’rolla – wszystko we współczesnym wydaniu.